Sprawdź, który serial komediowy na Comedy Central obejrzeć

Jak wiadomo humor jest często jedynym dobrym wyjściem. Dlatego z okazji premiery nowego serialu " Backdoor. Wyjście Awaryjne ", który można oglądać od 21 lutego, razem z Comedy Central zapraszamy do udziału w naszej zabawie. Odpowiedz na kilka pytań i przekonaj się, którą produkcję obejrzeć by poprawić swój nastrój.Psychotest znajduje się TUTAJ. Backdoor. Wyjście awaryjne " - nowy serial komediowy na Comedy Central! Serial jest polskim odpowiednikiem brazylijskiego hitu (ponad 11 miliardów wyświetleń na YouTube, w serwisach streamingowych i w social mediach), który powstał dzięki współpracy Grupy Polsat Plus i ViacomCBS Networks Polska. Obejmuje serię dziesięciu 22-minutowych odcinków podzielonych na 5-7 skeczy, które w przewrotny sposób portretują naszą codzienność, pochylając się nad uniwersalnymi tematami społecznymi, politycznymi i kulturowymi.