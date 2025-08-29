Krystyna Janda w obsadzie filmu "Lalka". Zagra ciotkę Izabeli Łęckiej

Obsada filmu "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego właśnie powiększyła się o kolejne nazwisko. I to jakie! Ciotkę Izabeli Łęckiej, hrabinę Karolową, zagra legenda ekranu Krystyna Janda.
"Lalka": kim jest hrabina Karolowa?
W literackim pierwowzorze pióra Bolesława Prusa Karolowa opiekuje się Izabelą i namawia ją do małżeństwa, wskazując potencjalnych, odpowiednio majętnych kandydatów. Mimo że dostrzega uczucie Wokulskiego, swata bratanicę ze Starskim, licząc na jego przyszły spadek.
Karolowa w wykonaniu Krystyny Jandy
ma być kobietą dumną, wyrazistą i głęboko zakorzenioną w świecie XIX-wiecznej arystokracji. Mam wrażenie że to jedyna postać bez problemów w tej historii, także finansowych. Co scena nowa wspaniała suknia. Uśmiechnięta, ironiczna i racjonalna. Miła do grania
- przyznaje aktorka.
od lat uznawana jest za jedną z czołowych postaci polskiej kultury. Nie tylko gra, ale również reżyseruje, pisze, nagrywa płyty, a także prowadzi Teatr Polonia i Och-Teatr. Na wielkim ekranie debiutowała główną rolą w legendarnym filmie Andrzeja Wajdy
"Człowiek z marmuru
". Występ ten okazał się spektakularnym sukcesem, który dał początkiem trwającej nieprzerwanie od dekad błyskotliwej karierze.
Przypomnijmy, że obsadę "Lalki
" zasilili do tej pory: Marcin Dorociński
(Stanisław Wokulski), Kamila Urzędowska
(Izabela Łęcka), Marek Kondrat
(Ignacy Rzecki), Agata Kulesza
(Pani Meliton), Andrzej Seweryn
(Tomasz Łęcki), Maria Dębska
(Kazimiera Wąsowska), Maja Komorowska
(prezesowa Zasławska), Cezary Żak
(baron Dalski), Mateusz Damięcki
(Kazimierz Starski) i Karolina Gruszka
(Florentyna).
Uważana za arcydzieło polskiej literatury oraz opus magnum Prusa "Lalka" rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji.
Producentem nowej "Lalki
" jest Gigant Films.
