Steve Harwell, lider zespołu Smash Mouth, nie żyje. Miał 56 lat

Steve Harwell, rockowa legenda przełomu wieków

Getty Images © Vince Bucci



Śpiewane przez Steve'a Harwella "I'm a Believer" z filmu "Shrek"

Pochodzący z Kalifornii Steve Harwell bardzo wcześnie zainteresował się muzyką. Początkowo próbował swoich sił jako raper. Przepustką do sławy stał się jednak zespół rockowy Smash Mouth, który założył wraz z Gregiem Campem, Kevinem Colemanem i Paulem De Lisle'em.Pierwszy album studyjny - "Fush Yu Mang" - Smash Mouth wydało w 1997 roku. I od razu zauważyli go nie tylko fani muzyczni, lecz również producenci filmowi. Pochodząca z niego piosenkabyła wielokrotnie wykorzystywana w soundtrackach, w tym w takich filmach jak: " Amerykański wilkołak w Paryżu ", " Szalona impreza " czy " Moja dziewczyna wychodzi za mąż ".Drugi album - "Astro Lounge" - wydany w 1999 roku okazał się jeszcze większym hitem. A piosenkastała się ulubionym utworem Hollywood, szczególnie w produkcjach serialowych. Została również wykorzystana w soundtracku animacji. Zespół nagrał również do tego filmu cover hitu, który nucił w 2001 roku cały świat. Harwell pozostawał członkiem zespołu do 2021 roku, kiedy to po występie, na którym groził publiczności i wykonywał nazistowski salut, zrezygnował. Jako powód podano problemy zdrowotne.W 2013 roku zostały u niego zdiagnozowane kardiomiopatia i encefalopatia Wernickego. Bezpośrednim powodem śmierci była jednak zniszczona przez alkohol wątroba, która zaprzestała funkcjonowania.