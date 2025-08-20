Newsy Filmy NMF: MARATON WŁADCY PIERŚCIENI już 22 sierpnia w MULTIKINIE!
Najbardziej epicki i legendarny maraton. NMF: Maraton Władcy Pierścieni odbędzie się już 22 sierpnia. W repertuarze kinowe wersje: "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia", "Władca Pierścieni: Dwie Wieże" oraz "Władca Pierścieni: Powrót Króla".

Koniec wakacji to doskonały czas na niesamowitą przygodę, a najlepiej przeżyć ją w magicznym Śródziemiu wraz z bohaterami fenomenalnej trylogii J.R.R. Tolkiena. Wszystkie trzy części ekranizacji "Władcy Pierścieni" zaliczane są do przełomowych i najważniejszych filmów w historii kina.   

W repertuarze:

- "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" - wersja rozszerzona 
- "Władca Pierścieni: Dwie Wieże" - wersja rozszerzona 
- "Władca Pierścieni: Powrót Króla" - wersja rozszerzona

Maraton odbędzie się 22 sierpnia o 22.00 w wybranych kinach sieci Multikino: Biała Podlaska, Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Elbląg Ogrody, Gdańsk, Głogów, Gorzów Wlkp., Jaworzno, Kalisz, Katowice, Kielce, Kłodzko, Koszalin, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Mielec, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Sopot, Szczecin, Świdnica, Świnoujście, Tarnów, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa Reduta, Warszawa Targówek, Warszawa Wola, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż, Zabrze.

Szczegółowy repertuar jest dostępny w kasach kin sieci Multikino, na stronie 

https://multikino.pl/repertuar/krakow/filmy/nmf-noc-wladcy-pierscieni-wersje-rozszerzone

oraz w aplikacji mobilnej. Nie przegap tej wyjątkowej okazji – kup bilet już dziś.

Informacja sponsorowana

