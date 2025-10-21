Newsy Filmy Krwawa mysz powróci! Co wiemy o "Screamboat 2"?
Filmy

Krwawa mysz powróci! Co wiemy o "Screamboat 2"?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Steven+LaMorte+zapowiada+%22Screamboat+2%22.+Zab%C3%B3jcza+Myszka+Minnie+do%C5%82%C4%85czy+do+%22Krwawej+Myszy%22-163497
Krwawa mysz powróci! Co wiemy o &quot;Screamboat 2&quot;?
źródło: materialy promocyjne
Pamiętacie, jak "Willie z parowca" trafił do publicznej domeny, co tradycyjnie zaowocowało parodią w postaci niskobudżetowego horroru "Screamboat"? Wszystko wskazuje na to, że zbliża się sequel. I tym razem "Krwawa mysz" nie będzie działać w pojedynkę.

"Screamboat 2" w drodze do kin


"Screamboat. Krwawa mysz" został doceniony przyznawaną przez magazyn "Fangoria" Piłą łańcuchową w kategorii najlepsze zmartwychwstanie w publicznej domenie. Odbierając nagrodę, reżyser Steven La Morte zapowiedział, że pracuje już nad sequelem.

GettyImages-2207403355.jpg Getty Images © Bobby Bank
Steven LaMorte na premierze "Sceamboat. Krwawej myszy"
Niezmiernie się cieszę, mogąc ogłosić sequel naszego krwawego horroru komediowego. Świetnie się bawiliśmy, przywracając do życia tych kultowych bohaterów, ale z krwawym twistem. Nie mogę się doczekać powrotu do świata "Screamboat", by stworzyć jeszcze więcej miniaturowych morderstw i chaosu – czytamy w oświadczeniu.

Prace nad filmem mają ruszyć w przyszłym roku. Oczekuje się, że do swoich ról powrócą aktorzy z pierwszej części (przynajmniej ci, których bohaterom udało się przeżyć). Co więcej do zabójczej Myszki Miki ma dołączyć Minnie, która pojawiła się w zakończeniu "Screamboat". Twórcy zapowiadają, że dołożą wszelkich starań, aby zgodnie z prawem sequela nowy film nie tylko mocniej szokował brutalnymi scenami, ale też został zapamiętany jako jeszcze bardziej makabryczna komedia.

Zobacz zwiastun filmu "Screamboat. Krwawa mysz"


Film "Screamboat. Krwawa mysz" trafił na ekrany wiosną tego roku. W roli morderczego gryzonia grasującego na promie Mortimer mogliśmy zobaczyć znanego z cyklu "Terrifier" Davida Howarda Thorntona. Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły Screamboat 2

Zobacz wszystkie artykuły

Screamboat. Krwawa mysz  (2025)

 Screamboat. Krwawa mysz

Screamboat 2  (2027)

 Screamboat 2

Najnowsze Newsy

Filmy

"The Uprising": Rośnie obsada nowego filmu Paula Greengrassa

EnergaCAMERIMAGE: Skład Konkursu Debiutów Operatorskich 2025

Filmy

Będziemy się śmiać z samych siebie? Maslany i Heidecker w "The Comedy Hour"

Festiwale i nagrody Filmy

16. TAURON American Film Festival ogłasza program!

9 komentarzy

"Dyplomatka", sezon 3.: Recenzja | Netflix

Filmy

Mark Ruffalo chce solowego filmu o Hulku. Co stoi na przeszkodzie?

8 komentarzy
VOD Seriale

"Stranger Things". Czy Eddie Munson powróci? Mamy odpowiedź

5 komentarzy