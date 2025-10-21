Krwawa mysz powróci! Co wiemy o "Screamboat 2"?

Pamiętacie, jak "Willie z parowca" trafił do publicznej domeny, co tradycyjnie zaowocowało parodią w postaci niskobudżetowego horroru "Screamboat"? Wszystko wskazuje na to, że zbliża się sequel. I tym razem "Krwawa mysz" nie będzie działać w pojedynkę.
"Screamboat 2" w drodze do kin
"Screamboat. Krwawa mysz
" został doceniony przyznawaną przez magazyn "Fangoria" Piłą łańcuchową w kategorii najlepsze zmartwychwstanie w publicznej domenie. Odbierając nagrodę, reżyser Steven La Morte
zapowiedział, że pracuje już nad sequelem.
Getty Images © Bobby Bank
Steven LaMorte na premierze "Sceamboat. Krwawej myszy"Niezmiernie się cieszę, mogąc ogłosić sequel naszego krwawego horroru komediowego. Świetnie się bawiliśmy, przywracając do życia tych kultowych bohaterów, ale z krwawym twistem. Nie mogę się doczekać powrotu do świata "Screamboat", by stworzyć jeszcze więcej miniaturowych morderstw i chaosu
– czytamy w oświadczeniu.
Prace nad filmem mają ruszyć w przyszłym roku. Oczekuje się, że do swoich ról powrócą aktorzy z pierwszej części (przynajmniej ci, których bohaterom udało się przeżyć). Co więcej do zabójczej Myszki Miki ma dołączyć Minnie, która pojawiła się w zakończeniu "Screamboat
". Twórcy zapowiadają, że dołożą wszelkich starań, aby zgodnie z prawem sequela nowy film nie tylko mocniej szokował brutalnymi scenami, ale też został zapamiętany jako jeszcze bardziej makabryczna komedia.
Zobacz zwiastun filmu "Screamboat. Krwawa mysz"
Film "Screamboat. Krwawa mysz
" trafił na ekrany wiosną tego roku. W roli morderczego gryzonia grasującego na promie Mortimer mogliśmy zobaczyć znanego z cyklu "Terrifier
" Davida Howarda Thorntona
. Przypominamy zwiastun: