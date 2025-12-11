SUNDANCE 2026: Polski dokument w programie festiwalu! Co poza tym?

Do sieci trafił program przyszłorocznej edycji festiwalu Sundance - ostatniej, która odbędzie się w Park City (od 2027 roku organizatorzy przenoszą się do Boulder w Kolorado). Wśród ponad 100 tytułów nie zabrakło także propozycji z Polski.
Polski dokument w programie Sundance
W sekcji World Cinema Documentary Competition
zostanie pokazany dokument pt. "Bez końca
" ("Closure") w reżyserii Michała Marczaka
. Nowy film autora "Wszystkich nieprzespanych nocy
", opowiada historię Daniela, ojca poszukującego zaginionego nastoletniego syna. Mężczyzna przeczesuje Wisłę, rozdarty między lękiem przed najgorszym a nadzieją, że chłopak wciąż żyje. Co poza tym?
W programie nadchodzącej edycji festiwalu znalazało się miejsce dla wielu komedii, które to właśnie w niezależnym kinie mają rozwijać się najśmielej. Wśród tytułów m.in. "The Invite
" Olivii Wilde
, "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass" Davida Waina
, "The Gallerist
" Cathy Yan
z Jenną Ortegą
i Natalie Portman
i "Wicker" Eleanor Wilson
i Alexa Hustona Fischera
z Olivią Colman
. Widzowie mogą liczyć też na interesujące tytuły w sekcjach U.S. Dramatic czy Premieres, m.in. "I Want Your Sex
" z Olivią Wilde
i Charli XCX
, odcinkowe "Bait" czy "The Weight", w którym zagrali Ethan Hawke
i Russell Crowe
. Nie zabraknie filmów dokumentalnych podejmujących tematy polityczne i społeczne
, w tym m.in. "The A.I. Doc: Or How I Became an Apocaloptimist", "American Doctor" (o medykach pracujących w Gazie) czy "The Huntress" o przemocy wobec kobiet.
Organizatorzy informują, że Sundance 2026 będzie także celebracją historii festiwalu i jego twórcy, Roberta Redforda, który zmarł we wrześniu tego roku. Getty Images © David Becker
Pamięć aktora zostanie uczczona pokazem filmu "Szaleńczy zjazd
". To nie jedyny starszy tytuł, który będzie można obejrzeć podczas festiwalu - na widzów będą czekać odrestaurowane klasyki, a wśród nich m.in. "Mała Miss
" oraz "Zły dotyk
".
Do selekcji zgłoszono ponad 16 tysięcy projektów z 164 krajów, w tym 4 255 pełnych metraży. Pełny program znajdziecie tutaj.
