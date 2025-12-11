Newsy Filmy Festiwale i nagrody SUNDANCE 2026: Polski dokument w programie festiwalu! Co poza tym?
SUNDANCE 2026: Polski dokument w programie festiwalu! Co poza tym?
źródło: Getty Images
autor: David Becker
Do sieci trafił program przyszłorocznej edycji festiwalu Sundance - ostatniej, która odbędzie się w Park City (od 2027 roku organizatorzy przenoszą się do Boulder w Kolorado). Wśród ponad 100 tytułów nie zabrakło także propozycji z Polski.

Polski dokument w programie Sundance




W sekcji World Cinema Documentary Competition zostanie pokazany dokument pt. "Bez końca" ("Closure") w reżyserii Michała Marczaka. Nowy film autora "Wszystkich nieprzespanych nocy", opowiada historię Daniela, ojca poszukującego zaginionego nastoletniego syna. Mężczyzna przeczesuje Wisłę, rozdarty między lękiem przed najgorszym a nadzieją, że chłopak wciąż żyje.

Co poza tym? W programie nadchodzącej edycji festiwalu znalazało się miejsce dla wielu komedii, które to właśnie w niezależnym kinie mają rozwijać się najśmielej. Wśród tytułów m.in. "The Invite" Olivii Wilde, "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass" Davida Waina, "The Gallerist" Cathy Yan z Jenną Ortegą i Natalie Portman i "Wicker" Eleanor Wilson i Alexa Hustona Fischera z Olivią Colman. Widzowie mogą liczyć też na interesujące tytuły w sekcjach U.S. Dramatic czy Premieres, m.in. "I Want Your Sex" z Olivią Wilde i Charli XCX, odcinkowe "Bait" czy "The Weight", w którym zagrali Ethan Hawke i Russell Crowe

Nie zabraknie filmów dokumentalnych podejmujących tematy polityczne i społeczne, w tym m.in. "The A.I. Doc: Or How I Became an Apocaloptimist", "American Doctor" (o medykach pracujących w Gazie) czy "The Huntress" o przemocy wobec kobiet. 
GettyImages-2195795241.jpg Getty Images © David Becker


Organizatorzy informują, że Sundance 2026 będzie także celebracją historii festiwalu i jego twórcy, Roberta Redforda, który zmarł we wrześniu tego roku. Pamięć aktora zostanie uczczona pokazem filmu "Szaleńczy zjazd". To nie jedyny starszy tytuł, który będzie można obejrzeć podczas festiwalu - na widzów będą czekać odrestaurowane klasyki, a wśród nich m.in. "Mała Miss" oraz "Zły dotyk". 

Do selekcji zgłoszono ponad 16 tysięcy projektów z 164 krajów, w tym 4 255 pełnych metraży. Pełny program znajdziecie tutaj

Inspirujące dokumenty o przekraczaniu ludzkich granic



