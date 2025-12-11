Twórca "The End of the F**ing World" zaadaptuje powieść Agathy Christie

Do sieci trafiła informacja, że Jonathan Entwistle - twórca seriali "The End of the F**ing World" oraz "To nie jest OK", stanie za kamerą nowego projektu Studiocanal: adaptacji powieści Agathy Christie "Noc i ciemność". Scenariusz będący współczesną reinterpretacją oryginału przygotowała Emily Siegel, a za produkcję odpowiada duet Andrew Rona i Alex Heineman z The Picture Company.
O czym opowie film Entwistle'a?
Getty Images © Charley Gallay
Film ma opowiadać historię ambitnego dwudziestokilkulatka, który wikła się w sieć manipulacji, podejrzeń i wzajemnych oskarżeń po tym, jak nawiązuje romans z wybuchową amerykańską dziedziczką i jej asystentką. Nad projektem ze strony Studiocanal czuwać będą Ron Halpern
i Shana Eddy-Grouf
jako producenci wykonawczy. Nic nie wiadomo jeszcze na temat obsady produkcji. Entwistle
ostatnio wyreżyserował film "Karate Kid: Legendy
", który w tym roku można było oglądać w kinach. Twórca pracował także przy serialu "Za lepsze jutro
" dla Apple TV. Emily Siegel
to dziennikarka i autorka bestsellerów "New York Timesa", która ma już doświadczenie w produkcji, a teraz coraz śmielej poczyna sobie jako scenarzystka - jej debiutancki scenariusz "Story" w 2020 roku trafiła na Black List, gdzie gromadzone są najlepsze niezrealizowane scenariusze.
W ostatnich latach powieści Agathy Christie
adaptował na wielkim ekranie Kenneth Branagh
, który grał w nich też rolę Herkulesa Poirota
- ostatnią jak dotąd ekranizacją były "Duchy w Wenecji
".
"The End of the F**ing World" - zwiastun