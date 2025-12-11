Newsy Filmy Twórca "The End of the F**ing World" zaadaptuje powieść Agathy Christie
Do sieci trafiła informacja, że Jonathan Entwistle - twórca seriali "The End of the F**ing World" oraz "To nie jest OK", stanie za kamerą nowego projektu Studiocanal: adaptacji powieści Agathy Christie "Noc i ciemność". Scenariusz będący współczesną reinterpretacją oryginału przygotowała Emily Siegel, a za produkcję odpowiada duet Andrew Rona i Alex Heineman z The Picture Company.

O czym opowie film Entwistle'a?


GettyImages-1208734585.jpg Getty Images © Charley Gallay

Film ma opowiadać historię ambitnego dwudziestokilkulatka, który wikła się w sieć manipulacji, podejrzeń i wzajemnych oskarżeń po tym, jak nawiązuje romans z wybuchową amerykańską dziedziczką i jej asystentką. Nad projektem ze strony Studiocanal czuwać będą Ron Halpern i Shana Eddy-Grouf jako producenci wykonawczy. Nic nie wiadomo jeszcze na temat obsady produkcji. 

Entwistle ostatnio wyreżyserował film "Karate Kid: Legendy", który w tym roku można było oglądać w kinach. Twórca pracował także przy serialu "Za lepsze jutro" dla Apple TV. Emily Siegel to dziennikarka i autorka bestsellerów "New York Timesa", która ma już doświadczenie w produkcji, a teraz coraz śmielej poczyna sobie jako scenarzystka - jej debiutancki scenariusz "Story" w 2020 roku trafiła na Black List, gdzie gromadzone są najlepsze niezrealizowane scenariusze. 

W ostatnich latach powieści Agathy Christie adaptował na wielkim ekranie Kenneth Branagh, który grał w nich też rolę Herkulesa Poirota - ostatnią jak dotąd ekranizacją były "Duchy w Wenecji".

