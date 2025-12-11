Newsy Filmy Mam parę uwag #127: O tych filmach nie mówiliśmy w 2025 roku
Mam parę uwag #127: O tych filmach nie mówiliśmy w 2025 roku

Mam parę uwag #127: O tych filmach nie mówiliśmy w 2025 roku
źródło: Materiały prasowe
W roku można nagrać tylko określoną ilość odcinków podcastu – siłą rzeczy niektóre filmy gubią się gdzieś pomiędzy kolejnymi dużymi tytułami. W najnowszym odcinku "Mam parę uwag" Julia Taczanowska i Jakub Popielecki nadrabiają zaległości i wracają do tytułów, o których nie udało im się jeszcze w tym roku porozmawiać. Jest "Dom pełen dynamitu", jest "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc", są "Materialiści" – a to nie wszystko. Posłuchajcie!
         

MAM PARĘ UWAG: O tych filmach nie mówiliśmy w 2025




W sto dwudziestym siódmym odcinku podcastu "Mam parę uwag" rozmawiamy o filmach z 2025 roku, o których nie zdążyliśmy porozmawiać w 2025 roku, chociaż chcieliśmy. Dlaczego "Dom pełen dynamitu" to filmowy kapiszon? Czy "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" to metafora pracy w kapitalizmie? W jaki sposób "Wojna" wymyka się z pułapki kina wojennego? Co robią "Materialiści" z gatunkiem komedii romantycznej? W programie również "Miedziaki", "Szpiedzy", "Presence", "Good Boy" i "September 5". Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.
    
Czasowe znaczniki:
00:07:21 – "Dom pełen dynamitu"
00:20:28 – "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc"
00:24:50 – "Wojna"
00:36:57 – "Miedziaki"
00:40:23 – "Materialiści"
00:52:30 – "Szpiedzy"
00:57:03 – "Presence"
01:01:00 – "Good Boy"
01:04:41 – "September 5"
    
Zapraszamy do słuchania:



Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Dom pełen dynamitu" – zwiastun




