To najbardziej tajemnicze science fiction 2026 roku. Zobacz plakat

MovieWeb / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Rodin Eckenroth
W czerwcu przyszłego roku na ekrany kin trafi nowy film Stevena Spielberga. O projekcie, znanym pod roboczym tytułem "The Dish", wiadomo niewiele. Teraz ruszyła równie tajemnicza kampania promocyjna.

Rusza kampania promocyjna nowego filmu Stevena Spielberga


W Los Angeles i Nowym Jorku pojawiły się bilbordy promujące nowy film Spielberga – widowisko science fiction, które ma być utrzymane w klimacie "E.T." i "Bliskich spotkań trzeciego stopnia". Wszystko zostanie ujawnione 12 czerwca 2026 roku – możemy przeczytać na plakatach. Jeden z nich prezentujemy poniżej:



W obsadzie znaleźli się Josh O'ConnorEmily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell i Eve Hewson. Zdjęcia do filmu zrealizuje Janusz Kamiński, któremu współpraca z reżyserem przyniosła już dwa Oscary ("Lista Schindlera" i "Szeregowiec Ryan").

GettyImages-2247253674.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Josh O'Connor na uroczystej premierze filmu "Żywy czy martwy", czyli trzeciej części cyklu "Na noże"

"Fabelmanowie" w podcaście Mam parę uwag


Aktualnie filmografię Stevena Spielberga zamykają "Fabelmanowie". Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie tym rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: 



Zobacz zwiastun filmu "Fabelmanowie"


"Fabelmanowie" trafili na ekrany kin pod koniec 2022 roku. Film, oparty na wspomnieniach reżysera, zdobył dwa Złote Globy – w kategoriach najlepszy dramat i najlepszy reżyser. Przypominamy jego zwiastun: 


The Dish  (2026)

 The Dish

