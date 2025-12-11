To najbardziej tajemnicze science fiction 2026 roku. Zobacz plakat

W czerwcu przyszłego roku na ekrany kin trafi nowy film Stevena Spielberga. O projekcie, znanym pod roboczym tytułem "The Dish", wiadomo niewiele. Teraz ruszyła równie tajemnicza kampania promocyjna.
Rusza kampania promocyjna nowego filmu Stevena Spielberga
W Los Angeles i Nowym Jorku pojawiły się bilbordy promujące nowy film Spielberga
– widowisko science fiction, które ma być utrzymane w klimacie "E.T.
" i "Bliskich spotkań trzeciego stopnia
". Wszystko zostanie ujawnione 12 czerwca 2026 roku
– możemy przeczytać na plakatach. Jeden z nich prezentujemy poniżej:
W obsadzie znaleźli się Josh O'Connor
, Emily Blunt
, Colin Firth
, Colman Domingo
, Wyatt Russell
i Eve Hewson
. Zdjęcia do filmu zrealizuje Janusz Kamiński
, któremu współpraca z reżyserem przyniosła już dwa Oscary ("Lista Schindlera
" i "Szeregowiec Ryan
").
Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Josh O'Connor na uroczystej premierze filmu "Żywy czy martwy", czyli trzeciej części cyklu "Na noże"
"Fabelmanowie" w podcaście Mam parę uwag
Aktualnie filmografię Stevena Spielberga
zamykają "Fabelmanowie
". Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie tym rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:
Zobacz zwiastun filmu "Fabelmanowie"
"Fabelmanowie
" trafili na ekrany kin pod koniec 2022 roku. Film, oparty na wspomnieniach reżysera, zdobył dwa Złote Globy – w kategoriach najlepszy dramat i najlepszy reżyser. Przypominamy jego zwiastun: