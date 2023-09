Strajk scenarzystów dobiega końca? Jest wstępne porozumienie

Czyżby największy kryzys pracowniczy w Hollywood dobiegał końca? W niedzielę wieczorem WGA i AMPTP ogłosiły, że porozumiały się w sprawie trzyletniego kontraktu zbiorowego.



146 dni strajku scenarzystów. Czy to już koniec?



Rozmowy komitetu strajkujących scenarzystów z przedstawicielami największych wytwórni zrzeszonych w AMPTP zintensyfikowały się w minionym tygodniu. Pod koniec studia zaprezentowały swoją "najlepszą i ostateczną" ofertę. To doprowadziło do sytuacji, w której rozmowy przeciągnęły się na sobotę i niedzielę.



Na razie nie znamy szczegółowych warunków zawartego porozumienia. Jak poinformowali negocjatorzy WGA, poznamy je dopiero wtedy, kiedy zostaną w ostatecznej formie zapisane. Trwa bowiem właśnie ich spisywanie i WGA chce być pewne, że kropki nad wszystkimi "i" są postawione i nie ma żadnych wątpliwości co do warunków.



Kiedy dokument zostanie spisany i zaakceptowany przez negocjatorów, zostanie przedstawiony WGA pod głosowanie. Referendum ratyfikacyjne zostało przewidziane na wtorek.







Dlaczego scenarzyści strajkowali?



WGA rozpoczęło strajk w maju po tym, jak nie udało się podpisać kontraktu zbiorowego dotyczącego warunków pracy i płacy zrzeszonych w związku scenarzystów.



Wśród głównych postulatów były przede wszystkim płacowe, dotyczące jednak nie tylko samego wynagradzania, ale również tantiem, składek zdrowotnych i emerytalnych.



Scenarzyści domagali się też bardziej przejrzystych zasad dotyczących określania wartości projektów powstałych dla platform streamingowych.



Istotnym punktem było też określenie nowych zasad funkcjonowania "writings rooms", które były przez studia wykorzystywane do zmniejszania kosztów poprzez uznawania powstałych w nich tekstów za końcowe produkty, choć nie taka była intencja powstania "writings rooms".



Największą kością niezgody było jednak użycie sztucznej inteligencji. Aktualnie nie ma żadnych ogólnych zasad i studia nie chciały tego zmieniać. Zaś po ostatnich wyrokach sądowych, w których uznano, że dzieła stworzone wyłącznie przez sztuczną inteligencję nie podlegają ochronie zgodnie z przepisami o prawie autorskim, studia chciały wymusić na scenarzystach, by praca nad tekstami sztucznej inteligencji była traktowana jako zlecenie (więc wszelkie prawa autorskie miałaby wytwórnia, a scenarzysta nie miałby żadnych).



Przypomnijmy, że nie jest to jednak koniec chaosu w Hollywood. Wciąż trwa strajk aktorów zrzeszonych w związku SAG-AFTRA.