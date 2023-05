Strajk wymusza przerwę w pracy nad kolejnym serialem Marvela

Co wiemy o serialu "Wonder Man"?

W latach 80. postać została odświeżona i od tego czasu pojawia się jako Simon Williams – syn bogatego przedsiębiorcy, którego firma upadła wyparta przez konkurencję w postaci Stark Industries. Mężczyzna zgodził się na ofertę Barona Zemo , który zaoferował mu supermoce (m.in. nadludzką siłę i umiejętność latania) w zamian za pomoc w zemście na Avengers. Z czasem Williams dołączył jednak do drużyny superbohaterów, łącząc karierę herosa z graniem w filmach.Gwiazdą produkcji ma być Yahya Abdul-Mateen II . W antagonistę Grim Reapera wcieli się Demetrius Grosse . Realizację serialu powierzono twórcy Destinowi Danielowi Crettonowi oraz Andrew Guestowi – scenarzyście m.in. seriali Guest odpowiada za fabułę, a Cretton pełni funkcję producenta, prawdopodobnie stanie też za kamerą.Ponieważ większość produkcji Marvela powstaje w Stanach, strajk scenarzystów ma na nie większy wpływ. Nie tylko nie ma przy nich nadzoru scenarzystów, ale ci mogą też pikietować w pobliżu planów zdjęciowych. A w takich sytuacjach przedstawiciele innych zawodów solidaryzując się ze strajkującymi odmawiają przekraczania pikiet i pracy. Tak właśnie było w przypadku serialuWydaje się jednak pewne, że scenarzyści prędzej czy później i przy nich będą protestować, co doprowadzi do przerwy w zdjęciach.Jeśli jednak strajk nie zostanie zakończony, mogą podzielić losi zdjęcia trzeba będzie przesunąć na później.A tymczasem w kinach możecie oglądać widowiskoJego zwiastun znajdziecie poniżej.