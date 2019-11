Studio Aardman szykuje film dla platformy Netflix

Aardman Animation, studio znane z filmów o Wallasie i Gromicie oraz baranku Shaunie, zrywa długotrwałą relację z BBC i kręci film dla platformy Netflix. Będzie to animowany musicalOpowie on o rudziku, który się gubi i zostaje wychowany przez myszy. Bohaterowie filmu mają być wykonani z naturalnych materiałów, takich jak m.in. wełniany filc czy gałązki., opowiada Sean Clarke , dyrektor zarządzający Aardmana.Reżyserują Daniel Ojari i Mikey Please, którzy napisali film we współpracy z Samem Morrisonem