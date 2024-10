Studio Sony wraca do postaci Silver Sable. Będzie film czy serial?

Film o Silver Sable jednak powstanie?

Kim jest Silver Sable?

"Kraven Łowca" – zwiastun

W 2018 roku studio Sony szykowało się do realizacji projektu, którego bohaterkami byłyby Silver Sable i Black Cat. Film miał już gotowy scenariusz autorstwa Lindsey Beer , a za kamerą miała stanąć(" The Old Guard "). Ostatecznie nic z tego nie wyszło.Na chwilę obecną nie wiadomo, czy szykowany projekt ma być filmem kinowym czy serialem.Black Cat jest jedną z postaci, o których plotkuje się, że mogą pojawić się w "Spider-Manie 4" z Tomem Hollandem . Jeśli faktycznie tak jest – wyjaśnia to, czemu Sony postanowiło rozdzielić dwie bohaterki i przygotować projekt o solowych przygodach Silver Sable.do tej pory nie pojawiała się w aktorskich filmach o Człowieku Pająku. Postać stworzyli Tom DeFalco i Ron Frenz. Jej komiksowy debiut przypadł na rok 1985. Jest najemniczką specjalizującą się w polowaniu na zbrodniarzy wojennych. Świetnie sprawdza się zarówno w walce wręcz, jak i przy użyciu wszelkiego rodzaju broni.