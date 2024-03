Stwórz kino domowe z Media Expert i zaoszczędź nawet 1500 zł!

Kup TV w promocji i zyskaj nawet 1500 złotych na kolejne zakupy

Telewizory w promocyjnej ofercie w Media Expert

telewizor Samsung Neo QN92C 75" QLED 4K

telewizor Sony A83L 55" OLED 4K







telewizor Philips PUS8818 85" LED 4K







Telewizory objęte promocyjną ofertą znajdziecie na stronie POD LINKIEM TUTAJ . Wystarczy wybrać jeden z nich – marki Samsung, Sony bądź Philips, od 85 do 42 cali – a następnie użyć wskazanego promocyjnego kodu i dokończyć zakupy. Kod rabatowy zostanie wysłany na podany w zamówieniu adres mailowy.Uczestnikom promocji pozostanie już tylko cieszyć się najwyższą jakością obrazu i perspektywą tańszych zakupów.Jakie telewizory zostały objęte promocją w Media Expert? Oto kilka przykładów. Pełną ofertę znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ Poza wspaniałym obrazem dzięki precyzyjnej kontroli podświetlenia telewizor posiada też powłokę antyrefleksyjną, która zapewnia bogactwo kolorów nawet w jasnych i doświetlonych pomieszaniach. Znajdziecie tu też zaawansowane funkcje dla graczy, w tym możliwość streamowania gier bezpośrednio na telewizorze – bez konieczności podłączania konsoli.Pełną specyfikację telewizoraznajdziecie POD LINKIEM TUTAJ Telewizor ten został stworzony do zbudowania kinowej atmosfery w domowym zaciszu. Nasycony ponad miliardem różnych barw i odcieni, a także prawdziwą czernią dokładnie odtwarza sposób, w jaki widzimy w prawdziwym życiu. Ponadto A83L zamienia ekran telewizora w głośnik, dzięki czemu dźwięk wydobywa się z jego środka, zupełnie jak w kinie! Gracze też znajdą tu wyjątkowe funkcje dla siebie.Pełną specyfikację telewizoraznajdziecie POD LINKIEM TUTAJ Znajdziecie tu m.in. system diod LED rozmieszczonych wokół telewizora, które dostosowują się do obrazu wyświetlanego na ekranie – stwarza to wyjątkową atmosferę domowych seansów i spektakularne wrażenia. W takiej oprawie dobrze znane filmy i seriale mogą nabrać zupełnie nowej jakości. Dolby Vision oraz Dolby Atmos gwarantują natomiast obraz i dźwięk dokładnie takie jak w kinie.Pełną specyfikację telewizoraznajdziecie POD LINKIEM TUTAJ Promocja w Media Expert już na Was czeka!