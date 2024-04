Gwiazdy patronami i patronkami Timeless Film Festival Warsaw

Łącząc siły z, patroni podkreślają, że prawdziwa wartość kina tkwi nie w jego wieku, ale w nieprzemijającej mocy przekazu. Dla nich, podobnie jak dla organizatorów festiwalu, nie istnieje podział na filmy stare i nowe – są jedynie te, które niezmiennie zachwycają swoją mądrością i pięknem, a czasem bezkompromisowością i odwagą. Tilda Swinton , aktorka o unikatowej wrażliwości artystycznej, jest znana z pasji, jaką obdarza kino Powella i Pressburgera. Jej zaangażowanie w promowanie ich twórczości, podobnie jak miłość Pedra Almodóvara do amerykańskich melodramatów i pokazywanego na festiwalu filmu W biały dzień, pokazuje głębokie zrozumienie wpływu filmów na emocje i intelekt widzów i widzek. Jim Jarmusch , reżyser o niepowtarzalnym stylu, podziela fascynację Yasujirō Ozu z Wimem Wendersem , co ujawnia ich wspólne przekonanie o transkulturowym i ponadczasowym wymiarze filmowej narracji. Zainteresowania Jarmuscha sięgają również kina eksperymentalnego, co dodatkowo wzbogaca festiwal o aspekt artystycznej eksploracji. Wenders z kolei łamie konwencje i chętnie splata fabułę i dokument. Agnieszka Holland , oboje z głębokimi korzeniami w europejskiej kinematografii, wnoszą do festiwalu swoje doświadczenia i inspiracje, które przekształcają w niezapomniane obrazy filmowe. Inspiracja twórczością Miloša Formana, czeskiego reżysera, dla obu artystów podkreśla uniwersalne przesłanie kina, które przekracza granice krajów i kultur.staje się miejscem, gdzie miłość do kina łączy zarówno twórców i twórczynie, jak i widzów i widzki, tworząc unikalną przestrzeń dla doświadczeń filmowych, które pozostają aktualne niezależnie od upływu czasu. Dzięki staraniom Jakuba Duszyńskiego z Gutek Film, firmy od lat dystrybuujących filmy tych artystów, na festiwal – poprzez wyjątkowe, dźwiękowe pocztówki – zapraszają Tilda Swinton