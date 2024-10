Sydney Sweeney i Amanda Seyfried w jednym filmie!

Bestsellerowa "Pomoc domowa" trafi do kin

Getty Images © Michael Buckner



Zwiastun filmu "Tylko nie ty" z Sydney Sweeney

Film powstaje na baziewydanej w Polsce pod tytułem Seyfried będą producentkami wykonawczymi całości. Scenariusz przygotowuje Rebecca Sonnenshine , która najlepiej znana jest z pracy przy popularnych serialach jak: " The Boys " czy " Pamiętniki wampirów "."Pomoc domowa" to historia Millie. Kobieta każdego dnia sprząta piękny dom Winchesterów, odbiera ich córkę ze szkoły i gotuje pyszne posiłki. Jednak jej życie nie jest takie, jakie mogłoby się wydawać. Nina, jej pracodawczyni, celowo robi bałagan, aby Millie musiała go sprzątać, opowiada dziwne kłamstwa o własnej córce, a jej mąż Andrew wydaje się coraz bardziej załamany. Millie stara się ignorować te dziwne zachowania, ale kiedy decyduje się spróbować żyć jak Nina, wszystko się zmienia. Odkrywa, że drzwi do jej pokoju na poddaszu zamykają się tylko od zewnątrz... [za: wyd. Czwarta strona] Sweeney zagra Millie, a Seyfried wcieli się w Ninę.Film powstanie dla mającego aktualnie kiepską passę studia Lionsgate.