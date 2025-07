Plotka. Ona zagra dziewczynę Bonda?

Denis Villeneuve pod wrażeniem jej talentu

Getty Images © Rich Polk



Zwiastun filmu "Kresy szczerości"

W czerwcu oficjalnie potwierdzono, żestanie za kamerą widowiska. Kanadyjski reżyser zajmie się projektem dopiero po zakończeniu zdjęć do trzeciej " Diuny ". Jednak "The Sun" twierdzi, że ma on już swoją kandydatkę do roli dziewczyny Bonda . Gazeta tak o tej kandydatce:O kogo chodzi? Zdaniem "The Sun" o nią:To oczywiście, gwiazda serialu " Euforia " i komedii " Tylko nie ty ". Od czerwca na platformie Apple'a można oglądać nowy film z jej udziałem " Kresy szczerości ".Tymczasem aktualnie faworytem do roli Jamesa Bonda wśród bukmacherów pozostaje. Za nim są. Przez chwilę wysoko był też, ale został uznany za zbyt uroczego do grania szpiega.