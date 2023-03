"Gwiezdne wojny". Kevin Feige jednak nie nakręci widowiska

Kinowe uniwersum Star Wars wciąż w stanie rozkładu

Taika Waititi i Sharmeen Obaid-Chinoy - kto teraz pracuje nad kinowym uniwersum Gwiezdnych wojen?

A w każdym razie tak twierdzi portal Variety.Podczas gdy na platformieserialowe uniwersum Gwiezdnych wojen rozwija się prężnie (swoją premierę miał właśnie trzeci sezon), o kinowej części tegoż uniwersum nie można powiedzieć tego samego.miał premierę w grudniu 2019 roku. Przed i po jego wejściu do kinogłaszało plany kolejnych widowisk. Żadne z nich nie wyszło jednak z wczesnej fazy rozwoju.Aktualnie pierwszym nowym filmem z cyklu Star Wars będzie ten, którego data premiery wyznaczona jest na grudzień 2025 roku. Ale wciąż nie wiadomo, czyje to widowisko i o czym będzie opowiadać.Jeśli jednak wierzyć portalowi Variety, to wiemy, że nie nakręci go Kevin Feige . Portal twierdzi jednak, że projekt był dość długo żywy w LucasFilm. Ogłoszony w 2019 roku jeszcze w 2022 roku był rozwijany. To wtedy do napisania scenariusza zatrudniony został Michael Waldron ). Pół roku później Feige zatrudnił go do innego projektu -(premiera planowana jest na rok 2026). Ponieważ w ciągu najbliższych czterech lat Feige będzie nadzorował 20 projektów związanych z MCU, Variety nie sądzi, by znalazł czas na Gwiezdne wojny w tej dekadzie.Variety twierdzi, że nie ma też na razie żadnych szans na realizację zapowiedzianego w 2020 roku. Film miał trafić do kin w grudniu 2023 roku, jednak jego reżyserka Patty Jenkins nie zdołała doprowadzić do rozpoczęcia zdjęć. Disney usunął projekt z kalendarza premier w ubiegłym roku. Sama Jenkins twierdzi, że wciąż pracuje nad fabułą, ale przyznała, że nie sądzi, by film kiedykolwiek powstał.I jest jeszcze Rian Johnson . Jego projekt osadzony w świecie Gwiezdnych wojen został ogłoszony w 2017 roku. I choć reżyser do dziś twierdzi, że chce go nakręcić, a szefowa LucasFilm Kathleen Kennedy przekonuje, że chce z nim pracować, to projekt nie jest dziś bliższy realizacji niż sześć lat temu. Johnson zresztą ma teraz inne rzeczy na głowie, jak choćby trzeci film z cykluczy drugi sezon serialuCo więc może trafić do kin w 2025 roku? Są trzy możliwości.Pierwszą jest film, który wyreżyseruje Taika Waititi . Szczegóły projektu są oczywiście nieznane. Jednak Variety twierdzi, że Waititi nie tylko całość wyreżyseruje, ale także w widowisku wystąpi. I nie będzie to Korg , lecz postać dużo ważniejsza dla fabuły, jak na przykład Adolf z filmuDrugą opcją jest film, który wyreżyseruje Sharmeen Obaid-Chinoy . Dwukrotna zdobywczyni Oscarów z Disneyem miała już okazję współpracować przy serialu Marvela. Jesienią do napisania scenariusza zaangażowani zostali Damon Lindelof ) i Justin Britt-Gibson ).Trzecią opcją jest projekt, o którego istnieniu jeszcze nie wiemy, a który może zostać ogłoszony za miesiąc w Londynie w czasie konwentuPrzypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?