TOP: najlepsze filmowe premiery grudnia 2024

TOP: najciekawsze filmowe premiery grudnia 2024

O filmie "Wicked" (premiera 6 grudnia)

O filmie "Strefa" (premiera 6 grudnia)

O filmie "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów" (premiera 13 grudnia)

O filmie "Kontrola bezpieczeństwa" (premiera 13 grudnia)

O filmie "Mufasa: Król Lew" (premiera 20 grudnia)

O filmie "W pokoju obok" (premiera 27 grudnia)

Wśród grudniowych premier znajdziecie m.in. " Wicked ", czyli musical osadzony w magicznej krainie Oz, animację japońskiego mistrza, który zabierze Was do Śródziemia, a także długo oczekiwany prequel " Króla Lwa ". Wicked: Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu " to alternatywne spojrzenie na historię, jaką znamy z " Czarnoksiężnika z krainy Oz ". Poznamy wydarzenia widziane z perspektywy wiedźm z krainy Oz. Opowieść zaczyna się jeszcze przed przybyciem Dorotki i zaraz po nim. Poznamy losy niezwykłej przyjaźni Elfaby, która stała się Złą Czarownicą z Zachodu i Galindy, dowiemy się również, co tak naprawdę stało się w pełnej tajemnic krainie Oz i kim jest słynny Czarnoksiężnik.Po zmasowanej inwazji nieznanego gatunku istot, niedobitki ludzkości znajdują schronienie w górskich enklawach, gdzie nie sięga moc potworów. W jednej z nich, położonej w skalistym paśmie Kolorado, Will Bridger mierzy się z widmami przeszłości i postępującą chorobą syna – Huntera. Kiedy brak lekarstw i nagły wypadek narażają chłopca na śmiertelne niebezpieczeństwo, Bridger, stawiając czoła najgorszym koszmarom, wyrusza do miasta leżącego daleko poza "bezpieczną strefą". W przeprawie przez terytorium bestii, towarzyszą mu Nina i Katie – dwie wrogie sobie kobiety, połączone wspólnym celem. Czy ryzykując wszystko, trójka śmiałków znajdzie ratunek, zanim będzie za późno?Akcja filmu rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z trylogii. " Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów " opowiada o losach rodu Helma Żelaznorękiego, legendarnego króla Rohanu. Niespodziewana napaść Wulfa, przebiegłego i bezwzględnego lorda Dunlendingów, szukającego zemsty za śmierć ojca, zmusza Helma i jego lud do stawienia czoła napastnikom w starożytnej twierdzy Hornburg – potężnej fortecy, która potem będzie znana jako Helmowy Jar. Widząc coraz bardziej rozpaczliwe położenie obrońców, Héra, córka Helma, musi pokierować oporem przeciwko śmiertelnemu wrogowi, którego celem jest wybicie ich do nogi.Młody agent TSA próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem chce wymusić na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem odlatującym w Wigilię.Film " Mufasa: Król Lew " przedstawia dzieje Mufasy w formie opowieści, którą Rafiki snuje młodej Kiarze, córce Simby i Nali. Przysłuchują się temu, komentując, jak to oni, Timon i Pumbaa. W szeregu retrospekcji poznajemy Mufasę jako osierocone lwiątko, zagubione i samotne, które ratuje inny młody lew, Taka, dziedzic królewskiego tronu. To przypadkowe spotkanie staje się początkiem podróży w poszukiwaniu swojego miejsca i przeznaczenia. W drodze przybrani bracia będą musieli się zmierzyć z przerażającym i śmiertelnie groźnym przeciwnikiem, który wystawi na poważną próbę ich przyjaźń. W pokoju obok " to historia Marty ( Tilda Swinton ), korespondentki wojennej i niedoskonałej matki, oraz jej pełnej żalu córki. Wskutek głębokiego nieporozumienia obie od lat nie mają ze sobą kontaktu. Ingrid ( Julianne Moore ), pisarka i bliska przyjaciółka Marty, stanie się powiernicą bolesnych tajemnic zarówno matki, jak i córki.