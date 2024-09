Tak wygląda Czerwona Sonja! Matilda Lutz na zdjęciu z planu

Czerwona Sonja powraca!

Zwiastun "Instynktu przetrwania", ostatniego filmu M.J. Bassetta

Zdjęcia do filmuskończyły się już bardzo dawno temu. Jednak do niedawna o projekcie było cicho. Dzięki nowemu zdjęciu opublikowanemu na Instagramie, projekt został przypomniany światu.Zdjęcie prezentującejako tytułową bohaterkę znajdziecie poniżej:Czerwona Sonja to bohaterka stworzona przez Roberta E. Howarda , autora książek z gatunku magii i miecza, któremu największą sławę przyniósł cykl przygód Conana Barbarzyńcy. To nieustraszona wojowniczka, która równie dobrze jak mieczem posługuje się swoim seksapilem.Sławę Sonji zapewniły komiksy wydawane przez Marvel Comics. Autorami byli Roy Thomas i rysownik Barry Windsor Smith Szczegóły fabuły nowego filmu nie są znane. W jednym z wywiadów reżyser M.J. Bassett ujawnił tylko, że zmienił jeden aspekt genezy bohaterki, mianowicie gwałt, jakiego miała doznać Sonja. Jak stwierdził reżyser: nie interesują mnie wymyślone kobiety, dla których źródłem motywacji do działania jest gwałt.W obsadzie filmu są także: Wallis Day jako Annisia, Robert Sheehan jako Draygan, Michael Bisping jako Hawk, Martyn Ford jako generał Karlak i Eliza Matengu jako Amarak.