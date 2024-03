Nowa "Czerwona Sonja" porzuci męski punkt widzenia - obiecuje gwiazda filmu, Matilda Lutz

Kim jest Czerwona Sonja?





"Czerwona Sonja" - zwiastun filmu z 1985 roku

Czerwona Sonja to bohaterka stworzona przez Roberta E. Howarda , autora książek z gatunku magii i miecza, któremu największą sławę przyniósł cykl przygód Conana Barbarzyńcy . Scenarzysta Roy Thomas i rysownik Barry Windsor Smith są autorami komiksów o jej przygodach, które powstały dla Marvel Comics. To nieustraszona wojowniczka, która równie dobrze jak mieczem posługuje się swoim seksapilem. W 1985 roku na ekrany kin trafiła filmowa adaptacja jej przygód z Brigitte Nielsen Arnoldem Schwarzeneggerem w rolach głównych. Zobaczcie jego zwiastun.W mrocznym barbarzyńskim świecie zamierzchłej przeszłości trwa nieustanna walka dobra ze złem. Kluczem do nieograniczonej władzy jest magiczny Talizman. Jeśli trafi w niepowołane ręce, światu grozi zagłada. Podła królowa Gedrena wykrada Talizman jego strażniczkom, zabijając kapłankę Varnę. Siostra Varny – legendarna wojowniczka Czerwona Sonja wyrusza w pogoń za królową, by dokonać zemsty i odebrać Talizman. Do jej krucjaty przyłącza się tajemniczy wojownik Kalidor.