Taylor Swift w Marvelu? Plotka powraca

Plotki na temat udziału Taylor Swift w widowisku Marvela krążą od dawna. Jednak naprawdę rozgrzały fanów, kiedy piosenkarkę zauważono w ubiegłym roku w towarzystwie Shawna Levy'ego Hugh Jackmana . Są to oczywiście osoby odpowiedzialne za widowiskoFani natychmiast uznali, że Taylor Swift pojawia się w tym filmie. Jednak nikt oficjalnie nie chciał tego potwierdzić. Reżyser Shawn Levy pytany o Swift odpowiedział:Wczoraj na podobne pytanie odpowiedział Ryan Reynolds Tymczasem Daniel Richtman sugeruje, że Taylor Swift nie ma w filmie " Deadpool & Wolverine ". Twierdzi jednak, że. Tematem rozmowy miała być rola w filmie Marvela.To oczywiście nie znaczy jeszcze, że Swift w MCU się pojawi, ale najwyraźniej jest na to szansa. Oczywiście Richtman nie podał o jakiej roli rozmawiano. Fani mają już swój typ. I jest on niezmienny od lat. Chcieliby zobaczyć Swift jako, czyli mutantkę-piosenkarkę.