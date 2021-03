Tej jesieni wcielmy się w Zorro na PC i konsolach

PVP Games oraz BTC Studios zapowiedziały właśnie nowy projekt, tworzony przez kanadyjskie BKOM Studios. " Zorro The Chronicles ". Gra będzie adaptacją popularnego filmu animowanego Cyber Group Studios wyprodukowanego we współpracy z John Gertzs Zorro Produclon Inc. W " Zorro The Chronicles " zagramy jesienią tego roku na komputerach PC i konsolach Nintendo, Sony i Xbox, zaś poniżej możecie zobaczyć pierwsze wideo.Jak pisze wydawca gry w informacji prasowej:"Oparte o unikatowe i bezkrwawe mechanizmy rozgrywki oraz rozwiązania znane z najlepszych w swojej kategorii przygodowych gier akcji " Zorro The Chronicles " łączy porywającą walkę z ekscytującą eksploracją i wciągającym światem.Rozpocznij fantastyczną przygodę osadzoną w dziewiętnastowiecznej, hiszpańskiej Kalifornii. Wciel się w legendarnego Zorro, albo jego dzielną siostrę Ines. Broń słabych i niewinnych przed niegodziwymi działaniami chciwego kapitana i jego żołnierzy. Zostań mistrzem szermierki, który rozbraja przeciwników przy dźwiękach trzaskającego bicza i migocie szpady, ostrej jak jego poczucie humoru. Paruj ciosy. Wykorzystuj elementy otoczenia takie jak zasłony, aby zdezorientować przeciwnika, hojnie częstuj żołdaków kopniakami i nie zapominaj o wycięciu na ich portkach Twojego osławionego Z końcem szpady!"