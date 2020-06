Temat LGBT+ na festiwalu Millennium Docs Against Gravity

Problemy osób LGBT+ w przeszłości i obecnie, sytuacja czarnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, oraz walka dwóch polskich matek o wybudzenie swoich dzieci ze śpiączki - te ważne społecznie tematy poruszają filmy, które znalazły się w programie Millennium Docs Against Gravity . Festiwal odbędzie się w tym roku wyjątkowo od 4 do 13 września. Witamy w Czeczenii " (2020) oraz " Jak przetrwać zarazę " (2012) to filmy w reżyserii Davida France'a , które przybliżą widzom festiwalu sytuację osób LGBT+.Dehumanizacja osób LGBT+, jak choćby nazywanie ich "ideologią a nie ludźmi", może prowadzić do niewyobrażalnej tragedii. Warto ku przestrodze przyjrzeć się aktualnej sytuacji w Czeczenii. David France pokazuje systemowe czystki na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, jakie urządził obywatelom swojego kraju prezydent Ramzan Kadyrow. Osoby LGBT+ są w Czeczenii, przy właściwie minimalnym sprzeciwie państw zachodnich, osadzane w obozach, torturowane i zabijane. W filmie widzowie mogą zobaczyć, jak z narażeniem życia aktywiści ratują bezbronnych ludzi od pewnej śmierci, która czeka na nich wyłącznie za to, kim są. Ze względów bezpieczeństwa twarze bohaterów musiały zostać w filmie cyfrowo zmienione. Jeden z bohaterów postanowił jednak pokazać swoje prawdziwe oblicze, żeby po ucieczce z kraju na konferencji prasowej podzielić się ze światem szokującymi informacjami o tym, co dzieje się obecnie w Czeczenii.W ramach Festiwalu będzie również pokazywany wcześniejszy film France'a - " Jak przetrwać zarazę ", który opowiada o epidemii AIDS w latach 80. i 90. Początkowo konserwatywny rząd prezydent Reagana udawał, że problem nie istnieje, podobnie jak ociągające się z pracą nad lekiem firmy farmaceutyczne. W obronie stygmatyzowanych osób z HIV/AIDS stanęło ACT UP – oddolna inicjatywa społeczna, wymuszająca reakcję władzy oraz naukowców na cierpienie i śmierć ludzi. Dzięki jej działaniom świat dowiedział się, że problem zakażenia HIV nie dotyczy wyłącznie społeczności LGBT+, a przyspieszone prace nad lekami zahamowały rozwój wirusa, co pomogło uratować życie milionom ludzi.W początkowej fazie epidemii, AIDS nazywano "rakiem gejów", skazując niejako mniejszość na radzenie sobie z chorobą samodzielnie i odmawiając jej pomocy. I chociaż wydaje się, że od czasu, kiedy na cierpienie osób LGBT+ społeczeństwo patrzyło obojętnie, wiele się zmieniło, film " Witamy w Czeczenii " udowadnia, jak mylne może być takie wrażenie.O trudnej sytuacji wielu czarnych obywateli Stanów Zjednoczonych opowiada z kolei film " Ringside " (reż. Andre Hörmann ). Widzowie przeniosą się do dzielnicy South Side w Chicago, która słynie z ulicznych gangów i strzelanin. Mieszkają tam Kenny i Destyne – dwaj czarni utalentowani młodzi bokserzy, którym ring zapewnia azyl i schronienie przed codzienną przemocą oraz przestępczością. Boks jest dla nich jedyną szansą na lepsze życie i wyrwanie się z mało przyjaznego otoczenia. Równocześnie ring staje się rodzajem więzienia, bo panujący tam surowy reżim drastycznie ogranicza spontaniczność i wolność chłopaków. Film jest emocjonującą opowieścią o represjach, ambicjach, dyscyplinie i niezłomnej nadziei młodych ludzi. Każdy na swój sposób próbują przełamać błędne koło ubóstwa i przemocy, jakie od pokoleń, także za sprawą systemowego rasizmu panującego w Stanach Zjednoczonych, towarzyszyły ich rodzinom.Polski film " Powiedz tak lub nie " w reżyserii Pawła Hejbudzkiego dotyka kilku problemów, z którymi muszą zmierzyć się w polskim społeczeństwie osoby chore oraz matki chorych dzieci. Z jednej strony to historia Eweliny i jej przyjaciółki Grażyny, które wspierają się w codziennej walce o kontakt z synami przebywającymi w jedynej w Polsce warszawskiej Klinice Budzik, znanej z cudownych wybudzeń ze śpiączki pourazowej ponad 50-ciorga dzieci. Z drugiej strony to opowieść o sytuacji kobiet, na których barkach często leży wychowanie i opieka nad dziećmi, bez względu na ich możliwości psychiczne czy chęć realizowania także swoich pragnień. W Polsce często matka jest zobligowana przez społeczność i rodzinę do porzucenia swojej samorealizacji i siebie dla ratowania życia dziecka, pomimo że cała rodzina mogłaby to robić na zmianę. Walka trwa przez wiele lat, wypełnionych oczekiwaniem na cud. " Powiedz tak lub nie " przede wszystkim skupia się na dwóch bohaterkach i ich walce. Prezentuje jednak także konflikt wiary i nauki w cud wybudzenia oraz zmagania o nawiązanie kontaktu z dzieckiem w śpiączce.