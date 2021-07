Siła kobiet w programie 18. Millennium Docs Against Gravity

Niezwykłe bohaterki filmów, które pojawią się w tym roku w programie festiwalu Millennium Docs Against Gravity, udowadniają, że nie mają zamiaru dłużej godzić się na dyskryminację i łamanie praw człowieka. Walczą o równość w prywatnym życiu oraz prowadzą kampanie zmieniające rzeczywistość. Równocześnie poniższe filmy pokazują kontrasty występujące pomiędzy różnymi miejscami na świecie, jeśli chodzi o prawa kobiet.

Millennium Docs Against Gravity w tym roku odbędzie się po raz kolejny w formie hybrydowej. Po części kinowej w siedmiu polskich miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Lublin, Bydgoszcz) od 3 do 12 września, odbędzie się część online na mdag.pl - od 16 września do 3 października. Mecenasem tytularnym festiwal jest Bank Millennium.Podczas 18. edycji Millennium Docs Against Gravity zostaną zaprezentowane dwa filmy poświęcone prawom reprodukcyjnym. Pierwszy pokazuje sytuację w Salwadorze, gdzie aborcja jest całkowicie zakazana, a kobiety mogą trafić do więzienia, nawet jeśli doszło do oczywistego naturalnego poronienia. W filmie "Salwador. Piekło kobiet" ("Fly So Far"), reż. Celina Escher, pojawia się postać Teodory Vásquez, która dla całego świata stała się symbolem walki o prawa kobiet. Po 11 latach spędzonych w więzieniu w końcu została z niego wypuszczona po orzeczeniu Sądu Najwyższego. Jej jedyną winą było to, że poroniła. Z drugiej strony widzowie i widzki zobaczą opowieść o bezprecedensowej kampanii społecznej w Irlandii na rzecz usunięcia ósmej poprawki – konstytucyjnego zakazu aborcji wprowadzonego w latach 80. Film "Ósma poprawka" ("The 8th"), reż. Aideen Kane Maeve O’Boyle pozwala wziąć udział w historycznej polityczno-kulturowej przemianie kraju, który wchodzi na nową, postępową ścieżkę rozwoju.Prawo do decydowania o samej sobie chciano odebrać także syryjce Hali. Zamiast zaaranżowanego małżeństwa z członkiem ISIS, wybrała ucieczkę z domu do akademii wojskowej, w której dziewczyny i kobiety uczą się walczyć. Film "Po drugiej stronie rzeki. Bojowniczki Rojavy" ("The Other Side of the River"), reż. Antonia Kilian , opowiada o tym, jak po wyzwoleniu swojego rodzinnego miasta Rojavy przez kurdyjskie oddziały, Hala wraca, żeby dołączyć do sił policyjnych. W akademii nauczyła się jednak myśleć o swoim życiu i niezależności w bardziej otwarty, wyzwolony sposób. Powraca więc z zamiarem ukrócenia wszechwładzy ojca nad jej siostrami.Legendarna niemiecka artystka i reżyserka, Ulrike Ottinger , postanowiła z kolei w "Paryskich kaligramach" ("Paris Calligrames") cofnąć się w przeszłość, wykorzystując do tego wspaniały kolaż materiałów archiwalnych, fragmentów filmów fabularnych i domowych. Widzowie przenoszą się wraz z nią do Paryża burzliwych lat 60. XX wieku, kiedy z jednej strony rodził się bunt inteligencji oraz studentów wobec konserwatywnych zasad życia społecznego, z drugiej nadal we Francji panowała atmosfera rasizmu i postkolonialne wyobrażenie o wyższości jednego narodu nad innymi.O słynnych artystkach i ich losach opowiada także film " Ciało nie kłamie ", reż. Evelyn Schels . To historia czterech wybitnych postaci świata sztuki. Zanim stały się sławne, Marina Abramović , Sigalit Landau, Katharina Sieverding i Shirin Neshat doświadczyły wojny, przemocy i ucisku. To właśnie te doświadczenia na zawsze odcisnęły piętno na ich sztuce i wpłynęły na traktowanie przez nie swojego ciała jako najlepszego środka wyrazu artystycznego.Uśmiechnięta, pełna energii i woli życia – trudno jej nie polubić. Jacinta większość swojej dorosłości spędziła w więzieniu, skazywana na krótkie okresy za kradzieże, pobicia czy używanie narkotyków. Poznajemy ją w przededniu końca kolejnej odsiadki. Nadchodząca wolność nie jest jednak dla niej powodem do radości, bo w więzieniu zostawia matkę, z którą łączy ją bardzo zażyła choć toksyczna relacja (w przeszłości razem dokonywały przestępstw). Tymczasem na zewnątrz czeka na Jacintę dorastająca córka, będąca dla niej motywacją do wyjścia ze spirali uzależnienia od heroiny i łamania prawa. Jessica Earnshaw w filmie "Jacinta" towarzyszy swojej bohaterce w procesie ponownej adaptacji do życia na wolności.Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w tym roku w formie hybrydowej. Po części kinowej w siedmiu polskich miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Lublin, Bydgoszcz) od 3 do 12 września, odbędzie się część online, prezentująca część filmów z programu kinowego - od 16 września do 3 października. Festiwal w tym roku potrwa więc okrągły miesiąc - od 3 września do 3 października!