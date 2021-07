Polsko-rosyjski film z  Doc Alliance Award w Cannes

Siedem najważniejszych europejskich festiwali filmów dokumentalnych przyznało po raz czternasty swoją prestiżową nagrodę. Doc Alliance Award po raz pierwszy w historii zdobył także film krótkometrażowy i to na dodatek polsko-rosyjska produkcja! Ceremonia odbyła się w czasie wydarzenia poświęconego kinu dokumentalnemu Doc Day Launch na festiwalu w Cannes.Tegoroczni zwycięzcy to w kategorii pełnometrażowej niemiecki film "Pomyłki miłości" ("The Blunder of Love") w reżyserii Rocco Di Mento oraz w kategorii krótkometrażowej polsko-rosyjski film " Pozdrawiam " ("Bless You") w reżyserii Tatiany Chistovej Macieja Hameli . Krótkometrażową opowieść o mieszkańcach Petersburga w czasach pandemii nominował do nagrody festiwal Millennium Docs Against Gravity. Reżyserzy każdego z filmów otrzymują po 8 tysięcy euro do wydania na produkcję następnego projektu.Wszystkie festiwale należące do Doc Alliance zobowiązały się do pokazania w swoim programie przynajmniej trzech filmów nominowanych do nagrody. W przypadku Millennium Docs Against Gravity, które odbędzie się we wrześniu, będą to zwycięskie filmy ("Pomyłki miłości" oraz " Pozdrawiam ") oraz nominowany do nagrody w kategorii pełnometrażowej przez MDAG "Czarny Jezus" ("Black Jesus") w reżyserii Luci Lucchesiego i "Gabi od 8 do 13" (Gabi, Between Ages 8-13) w reżyserii Engeli Broberg."Pomyłki miłości", które zdobyły Doc Alliance Award w kategorii Najlepszy Film Pełnometrażowy zostały nominowane przez festiwal DOK Leipzig. Film przedstawia zawiłą rodzinną konstelację pełną włoskiego temperamentu, w której napięcie, emocje i prawdomówność są ze sobą nierozerwalnie związane. Młody mężczyzna spotyka młodą kobietę i oboje zakochują się w sobie. Budują dom, rodzą się dzieci, toczy się bajkowa historia o bezgranicznej miłości. Wnuk postanawia zgłębić mit romansu swoich dziadków i stara się uhonorować zmarłego dziadka. Nie jest to łatwe, bo historia jego familii mogła wcale nie wyglądać tak, jak przekazywała rodzinna tradycja…Jury nagrody przyznało, że chociaż "Pomyłki miłości" to nie pierwszy film, w którym reżyser zwraca kamerę w stronę własnej rodziny,Pierwsza w historii Doc Alliance Award w kategorii Najlepszy Film Krótkometrażowy powędrowała z kolei do filmu " Pozdrawiam " nominowanego przez Millennium Docs Against Gravity. Gdy w Rosji wybuchła pandemia, rząd wprowadził nakaz izolacji wszystkich osób starszych. Miliony osób zostało zamkniętych w swoich mieszkaniach, niektórzy bez kontaktu z najbliższą rodziną, dostępu do lekarstw, a nawet jedzenia. Dla szukających pomocy w tej niecodziennej sytuacji utworzono infolinię, której konsultantki odbierały telefony od zdesperowanych ludzi. Te krótkie rozmowy ukazują niepokoje tych, którzy dorastali w Związku Radzieckim, a po upadku komunizmu zostali w dużej mierze pozostawieni samym sobie.Jury doceniło film " Pozdrawiam " zaDoc Alliance Award jest przyznawana corocznie przez siedem najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych w Europie: Millennium Docs Against Gravity (Polska), CPH:DOX (Dania), Doclisboa (Portugalia), DOK Leipzig (Niemcy), IDMarseille (Francja), Ji.hlava IDFF (Czechy), Visions du Réel (Szwajcaria).Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w tym roku w formie hybrydowej. Po części kinowej w siedmiu polskich miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Lublin, Bydgoszcz) od 3 do 12 września, odbędzie się część online, prezentująca część filmów z programu kinowego - od 16 września do 3 października. Festiwal w tym roku potrwa więc okrągły miesiąc - od 3 września do 3 października!