Millennium Docs Against Gravity prezentuje zwiastun 18. edycji

Festiwal Millennium Docs Against Gravity ujawnił zwiastun nadchodzącej edycji i wystosował list do publiczności:







Zespół Millennium Docs Against Gravity



Widzowie i Widzki!W tym roku Millennium Docs Against Gravity kończy 18 lat! Stajemy się pełnoletni i dzięki Waszemu zaufaniu w zeszłym roku nasza publiczność była rekordowo duża - zgromadziliśmy stacjonarnie oraz online ponad 170 tysięcy osób. Dlatego tak bardzo zależy nam, żebyśmy znowu mogli stworzyć wspólnotę, spotykając się w kinach, jak tylko będzie to możliwe. Dzisiaj, w Dniu Ziemi, wierzymy, że zgodnie z tegorocznych hasłem festiwalu, które zaczerpnęliśmy z mowy Grety Thunberg, "świat się budzi". Chcemy być częścią tego przebudzenia, kiedy w odpowiednim reżimie sanitarnym będziemy mogli razem przeżywać filmowe emocje na sali, a później na kinowych korytarzach.Chcemy Wam także zaprezentować tegoroczny trailer festiwalowy, przygotowany po raz kolejny przez niezastąpioną Dorotę Probę . Mamy nadzieję, że tak jak my, poczujecie dzięki niemu ciekawość i chęć odkrywania świata:Majowe daty festiwalu na ten moment pozostają niezmienne. Czy jednak festiwal odbędzie się na sto procent w kinach od 21-30 maja? Na to pytanie nie możemy dać jednoznacznej odpowiedzi, chociaż dokładamy wszelkich starań i pracujemy na pełnym obrotach, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik właśnie na ten termin. W zeszłym roku zorganizowaliśmy festiwal w kinach z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych, więc jesteśmy przygotowani, żeby w tym roku także zapewnić Wam odpowiedni komfort i bezpieczeństwo.Chcemy wesprzeć nasze ukochane kina, serce kultury filmowej, w czasie, kiedy zaraz po otwarciu na nowo pojawią się w nich widzowie i widzki. Zakończyliśmy także pracę nad tegorocznym programem, który jest wspaniały, zróżnicowany i na najwyższym poziomie, dlatego nie możemy się doczekać, aż będziecie mieli okazję go poznać!Jeśli jednak okaże się, że sytuacja jest zbyt niepewna, a obostrzenia zostaną przedłużone, mamy plan B. Z pewnością spotkamy się w tym roku, ewentualnie chwilę później. Część online festiwalu odbędzie się zaraz po części kinowej, zarówno w wariancie majowym, jak i w późniejszym terminie.Ogromnie dziękujemy Wam za cierpliwość i wiele słów wsparcia. Podziękowania, za zaufanie i wspaniałą współpracę, kierujemy także do naszych Partnerów, w szczególności naszego Mecenasa Banku Millennium, Patronów medialnych oraz całego niesamowicie kreatywnego zespołu ludzi w innych miastach festiwalowym - Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy. Liczymy na maj, trzymajcie kciuki tak mocno, jak my, żeby sytuacja była już spokojniejsza i wszystko się udało!Dla wszystkich, którzy kupili już lub kupią w kolejnych dniach karnety na festiwal w Warszawie - w razie zmiany terminu oczywiście będzie możliwość ich zwrotu lub wykorzystania w nowych datach.Mamy także bardzo dobrą informację! Nasz festiwal, wspierany od 15 lat przez Bank Millennium oraz ubiegłoroczne wydarzenie Docs Against Isolation zostały wyróżnione przez internautów w tegorocznej edycji plebiscytu Złoty Bankier, zajmując drugie miejsce na podium w kategorii "Bank wrażliwy społecznie"! W kategorii tej internauci głosowali na najciekawszą ich zdaniem, akcję związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Głosowanie internautów stanowiło w konkursie 60% wagi wyniku końcowego. Pozostałe 40% przyznały komisje składające się z ekspertów z poszczególnych dziedzin.