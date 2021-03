Pandemia okiem polskich dokumentalistów na Docs Against Gravity

Cztery polskie filmy dokumentalne opowiadające o trwającej pandemii COVID-19 znalazły się w programie 18. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Niedawno minął rok od pierwszych ograniczeń wprowadzonych po pojawieniu się w Polsce nowego wirusa. Jakie oblicza miała narodowa kwarantanna opowiadają młodzi polscy filmowcy.

Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w tym roku w siedmiu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Lublinie. Następnie zostanie zorganizowana wzorem poprzedniego roku część online, podczas której zostanie zaprezentowana część filmów z tegorocznego programu. Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium.Pierwszym z filmów, które opowiadają o samotności w czasach wielkiej izolacji, jest " Polaków portret własny Roberta Rawłuszewicza . Koncentrują się na tym, w jaki sposób bohaterowie i bohaterki, którzy dzielą się z nimi zapisem swoich prywatnych przeżyć w okresie narodowej kwarantanny, znoszą inny wirus niż COVID-19 - wirus samotności. Uzupełnieniem materiałów powstających w domu jest subiektywne spojrzenie reżyserów na to, w jaki sposób Polska jako kraj, ale też Polacy jako społeczeństwo, radzili sobie z ograniczeniami i wyzwaniami związanymi z pandemią w pierwszym roku jej trwania.Pozostałe trzy filmy opowiadające o wydarzeniach zeszłego roku, są filmami krótkometrażowymi i będą prezentowane podczas festiwalu w jednym bloku.Pierwszym z nich jest " Seal Story " w reżyserii Bartłomieja Błaszczyńskiego . Bohater filmu, Jakub, przeszedł izolację w wersji ekstremalnej. Jeszcze przed wybuchem pandemii wyjechał w celach zarobkowych na Islandię. Zamieszkał w niewielkiej miejscowości nad Oceanem Atlantyckim, utrzymując się z pracy w Muzeum Duchów, Elfów i Zorzy Polarnej. Gdy nastąpił lockdown, z dnia na dzień stracił zatrudnienie oraz możliwość powrotu do Polski. W zamian za drobne prace porządkowe zamieszkał w pustym muzealnym hotelu, gdzie spędził kilka miesięcy zupełnie sam, w dodatku pośród wyludnionego wulkanicznego krajobrazu – czując się jak jedyna osoba na planecie. Film został w całości nagrany smartfonem, zaś reżyser sterował planem za pośrednictwem rozmów z Jakubem na Skype'ie.Kolejnym filmem, w którym podsłuchujemy konwersacje telefoniczne osób odizolowanych od reszty społeczeństwa, jest "Pozdrawiam" Tatiany Chistowej i Macieja Hameli . Rzecz dzieje się w Petersburgu, tuż po wprowadzeniu przez rząd bezwzględnego nakazu izolacji wszystkich osób starszych. Utworzono infolinię, której konsultantki miały za zadanie uspokajać zdesperowanych ludzi, niemających dostępu do lekarstw, a nawet jedzenia. Hasło "Zostań w domu" jest tu ukazane w wersji bez żadnego pokrycia Dramatyczne warunki życia wielu rosyjskich seniorów ujawniają jak naprawdę wygląda codzienność wielu milionów obywateli imperium Putina.Z seniorką telefoniczne rozmowy prowadzi również Kamila Chojnacka , bohaterka i reżyserka filmu " Halo babciu ". Rejestrując swoje najbliższe otoczenie– męża oraz 1,5-rocznego synka – podczas lockdownu, dużo uwagi poświęca swojej babci, z którą kontaktuje się jedynie zdalnie. W pewnym momencie okazuje się, że babcia nie do końca przestrzega zasad izolacji18. edycja festiwalu Millennium Docs Against Gravity będzie miała formę hybrydową - po części w kinach w siedmiu polskich miastach nastąpi część online.