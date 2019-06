Thelma Jednorożec galopuje na ekran

Nagradzana książka dla dzieciautorstwa Aarona Blabeya doczeka się adaptacji - i to animowanej. Za produkcję odpowiedzialny jest Netflix.Bohaterką tej opowieści dla najmłodszych będzie tytułowa Thelma - słodka klacz, która za sprawą magicznego zrządzenia losu staje się jednorożcem. Pomaga jej to spełnić marzenie i zostać międzynarodową gwiazdą pop. Szybko jednak okazuje się, że w życiu są ważniejsze rzeczy, a sukces ma niejedną definicję.Scenariusz adaptacji napiszą Jared ). Ten pierwszy stanie za kamerą produkcji. Sam Blabey obejmie z kolei funkcję jednego z producentów wykonawczych.Na świecie sprzedano już ponad 1,6 miliona egzemplarzy "Thelma the Unicorn", a książka jest dystrybuowana w 14 krajach. Czyni to z Blabeya jednego z najważniejszych współczesnych autorów literatury dziecięcej.