To była misja niemożliwa. Tom Cruise przegrał z Chińczykami

Paramount Pictures może chwalić się rekordowymi wynikami, a jednak Tom Cruise okazał się za słaby, by wygrać z chińską komedią nakręconą na podstawie. Numerem jeden w naszym zestawieniu jest(Hello Mr. Billionaire). Podczas pierwszego weekendu obraz zarobił znakomite. Jest to piąte najlepsze otwarcie w Chinach w tym roku.musi zadowolić się miejscem drugim. Obraz zarobił w weekend. Ponieważ jednak w wielu krajach miał premierę w połowie tygodnia, to na koncie ma 92 miliony dolarów.Szósta część zadebiutowała na 36 rynkach, z czego w 30 zanotowała najlepsze otwarcie cyklu. W 29 krajach obraz był numerem jeden. Najlepiejporadził sobie w Korei Południowej, gdzie zarobił 24,6 mln dolarów, co jest nowym rekordem w karierze Cruise'a . Z Wielkiej Brytanii pochodzi 9 milionów (razem z pokazami przedpremierowymi, w sam weekend film zarobił za mało, by zająć pierwsze miejsce). W Indiach film zgarnął 7 milionów, co jest nowym rekordem studia Paramount. W Indonezji 90% sprzedanych w weekend biletów było właśnie na seanse szóstej części, co przełożyło się na wynik 5,5 mln dolarów. Ogólniesprzedaje się na razie o 19% lepiej od, które jest jak dotąd najbardziej kasową częścią na zagranicznych rynkach (487,7 mln dolarów).Podium kompletuje kolejna chińska produkcja -(Detective Dee: The Four Heavenly Kings). Jest to druga część przygód młodego detektywa Dee, w której w tytułowego bohatera wciela się Mark Chao . Pierwsza część,(Młody Detektyw Dee: Potwór z morskich głębin), w 2013 roku na dzień dobry zarobiła 15,2 mln dolarów.wypadł dużo lepiej mając po pierwszym weekendzieCzwarta pozycja przypadła animacji, która w weekend zarobiła. Obraz trafił w ubiegłym tygodniu na dwa duże rynki. W Wielkiej Brytanii zgarnął 4,2 mln dolarów, a we Francji po pięciu dniach ma wynik o 1/3 lepszy od części drugiej (4,1 mln dolarów). Animacja wciąż nie zwalnia tempa w krajach Ameryki Łacińskiej oraz w Skandynawii. Spadki w tych regionach nie przekroczyły 40%.Mieszanie wygląda sytuacja zajmującej piątą pozycję w naszym zestawieniu. W Wielkiej Brytanii podczas drugiego weekendu musical był w stanie pokonać premierowyzgarniając 8,6 mln dolarów. Z kolei we Francji obraz zadebiutował dopiero na czwartym miejscu mając po pięciu dniach tylko 1,7 mln dolarów. Musical świetnie sprzedał się w Polsce, gdzie zajął pierwsze miejsce z wynikiem 1,3 mln dolarów. Pozostał na szczycie zestawienia w Australii (2,9 mln dolarów) i zajął drugie miejsce w Niemczech (2,1 mln dolarów). Ogólnie w weekend film zarobiłNa szóstym miejscy znalazła się produkcja Pixara. Weekendowe wpływy szacuje się na. Na wynik ten zapracowały tylko rynki, na których obraz jest już od jakiegoś czasu. W niektórych z nich animacja radzi sobie wyśmienicie, na przykład w Holandii sprzedaż biletów wzrosła o 20% w porównaniu z poprzednim weekendem.są już ósmą premierą tego roku, której zagraniczne wpływy przekroczyły 400 milionów dolarów (obecnie 423,7 mln dolarów). W poniedziałek zostanie czwartą premierą roku z globalnym wynikiem w wysokości miliarda dolarów. Będzie to też trzecia produkcja Pixara, której uda się ta sztuka (po- 1 067,0 mln dolarów i- 1 028,6 mln dolarów).Siódma pozycja przypadła w tym tygodniu widowisku. Weekendowe wpływy wyniosły, z czego 6,9 mln pochodziło z Chin.zgarnął z kolei Marvel i jego. Obraz zadebiutował w Niemczech, gdzie po pierwszym tygodniu wyświetlania na koncie ma 2,8 mln dolarów. Zagraniczne wpływy przekroczyły właśnie 200 milionów dolarów (obecnie 211,1 mln), a globalne zbliżają się do poziomu 400 milionów (obecnie 394,2 mln).Ostatnią pozycję w naszym zestawieniu zajmuje. Jego weekendowe wyniki wyniosły