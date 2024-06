"Władca pierścieni: Pierścienie władzy" traci swoją gwiazdę

"Władca pierścieni: Pierścienie władzy" – sezon 2. bez Nazanin Boniadi

Nazanin Boniadi jako uzdrowicielka Bronwyn

We wpisie na Instagramie Boniadi podała, że podjęła decyzję o wycofaniu się z kontynuacji serialu i zapewniła, że nie ma to żadnego związku z jej aktywizmem i działaniami m.in. na rzecz #WomanLifeFreedom.Twórcy "Pierścieni władzy" nie zdecydowali się na zatrudnienie innej aktorki na zastępstwo Nazanin Boniadi. Wygląda więc na to, że Bronwyn po prostu nie pojawi się w nowych odcinkach. Co z pewnością będzie wymagało jakiegoś wyjaśnienia w fabule, ponieważ jej postać jest matką bohatera Tyroe'a Muhafidina i ukochaną elfa Ismaela Cruza Cordovy – i obaj powrócą na ekranie.W 2. sezonie " Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy " powraca Sauron . Wypędzony przez Galadrielę , bez armii i sojuszników, wschodzący Mroczny Władca musi polegać na swojej przebiegłości, aby odbudować swoją siłę i móc nadzorować tworzenie kolejnych Pierścieni Władzy, które umożliwią mu zniewolenie wszystkich ludów Śródziemia.W nowym sezonie nawet niewinne postacie z sezonu 1. pogrążają się w narastającej ciemności, która rzuca wyzwanie w znalezieniu swojego miejsce w świecie, który coraz bardziej jest na krawędzi katastrofy. Gdy przyjaźnie są wystawiane na próbę, a królestwa zaczynają się rozpadać, elfy i krasnoludy, orkowie i ludzie, czarodzieje i Harfootowie... łączą siły i dzielnie walczą, aby zachować to, co dla nich najważniejsze... siebie nawzajem.Premiera 2. sezonu planowana jest na 29 sierpnia tego roku.