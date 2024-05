"Mission: Impossible 8". Awaria na planie. Budżet poza wszelką kontrolą

Awaria na planie "Mission: Impossible 8"

Zgodnie z pojawiającymi się doniesieniami w mediach. Prace nadnie przebiegają sprawnie.. Okazało się jednak, że nie wytrzymuje on obciążenia i konieczna jest jego naprawa. To doprowadziło do opóźnień. Naprawa wciąż trwa.Nie pierwszej. Przypomnijmy, że widowisko jest jedną z ofiar ubiegłorocznych strajków aktorów i scenarzystów. Zanim zdjęcia trzeba było przerwać, udało się nakręcić zaledwie 40% materiału. I to tego łatwiejszego do realizacji. Tak przynajmniej wtedy mówił reżyser Christopher McQuarrie Prace na planie wznowiono w marcu. I nie jest na nim różowo. Plotkarskie media prześcigają się w doniesienia na temat. Podobno to właśnie te kłótnie doprowadziły do decyzji Toma Cruise'a , by wrócić do współpracy z Warner Bros.Doniesienia medialne sugerują, żei na tym się zapewne nie skończy. Tom Cruise koncentruje całe swoje wysiłki na tym, by doprowadzić do końca zdjęć.Pierwotnie film miał być drugą częścią historii zaczętej w. Ten film sprzedał się jednak fatalnie (jak na standardy serii), dlatego też Paramount porzuciło tytułna rzecz nowego, który jeszcze nie został oficjalnie ogłoszony.Film ma również. Miał trafić do kin latem tego roku. Teraz premierę wyznaczono na maj 2025 roku.