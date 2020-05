Tom Hardy i reżyser "Fantastycznej Czwórki" mają hit na VOD

Kolejne studio chwali się dobrymi wynikami swoich filmów w dystrybucji VOD. Vertical Entertainment i Redbox Entertainment podają, że wpływy " Capone'a " po 10 dniach od internetowej premiery przekroczyły 2,5 mln dolarów.Jest to wynik, jaki w kinach byłby dla filmu trudny do osiągnięcia. Opowieść o ostatnich miesiącach życia słynnego gangstera miała bowiem trafić do limitowanej dystrybucji. A ta jest nieprzewidywalna. Tymczasem premiera VOD okazała się sukcesem. Na iTunes w pierwszy weekend " Capone " trafił nawet na szczyt zestawianie najchętniej kupowanych filmów.Gwiazdą filmu jest Tom Hardy . Za kamerą stanął Josh Trank , dla którego jest to pierwsze ukończone dzieło od czasu " Fantastycznej Czwórki " i odsunięcia od spi-offu " Gwiezdnych wojen ".