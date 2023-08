Twórca "Anomalisy" o Hollywood, widzach i AI: To mnie złości

Charlie Kaufman o tym, czym nas karmi Hollywood

kadr z filmu "Być jak John Malkovich"

Zwiastun filmu "Adaptacja"

– mówił podczas spotkania z widzami i filmowcami.Co to oznacza dla twórców?Polecił więc wszystkim twórcom na świecie, by realizowali swoje projekty poza studiami zawsze, gdy jest to możliwe.– powiedział.Kaufman nie ominął również tematu strajków scenarzystów w Hollywood.Jednocześnie twórcastanowczo sprzeciwił się wykorzystaniu przez studia AI.. Jego zdaniem, dopóki będą to robili ludzie, będzie szansa, że powstaną rzeczy istotne dla ludzkości.Jego zdaniem:Reżyser dał też do myślenia widzom, którzy stali się beztroskimi konsumentami hollywoodzkiej maszynki filmowej:Kaufman pokazywał w Sarajewie między innymi swój krótkometrażowy, nakręcony komórką filmo kobiecie spacerującej ulicami Nowego Jorku kontemplującej swoje życie i samotność.Widzowie festiwalu obejrzeli m.in.w reżyserii Spike'a Jonziego , której scenariusz pisał we współpracy z Donaldem Kaufmanem Film wykorzystuje zdarzenia jakie miały miejsce podczas pisania scenariusza do filmu przez Charliego Kaufmana. Przeplatają się tu one ze zdarzeniami wziętymi z powieści Susan Orlean. Fikcja przeplata się tu z faktami. Z jednej strony mamy tu do czynienia z prawdziwą (opartą na faktach) historią o handlarzach roślinami z Florydy, którzy próbują wyhodować rzadkie orchidee i sprzedać je kolekcjonerom, którzy z kolei są skłonni zapłacić krocie za nowy gatunek. Z drugiej jednak strony film jest opowieścią Charliego Kaufmana ( Nicolas Cage ) o tym, jak adaptował książkę Susan Orlean ( Meryl Streep ) na duży ekran.