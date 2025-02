Twórca "Challengers" wyreżyseruje niezrealizowany projekt Kubricka?

Guadagnino wyreżyseruje niezrealizowany projekt Kubricka?

By umocować swoje informacje, portal powołuje się na nierozpowszechniony szeroko wywiad z reżyserem sprzed kilku miesięcy. W trakcie rozmowy z dziennikarzem, mówiąc o nadchodzących " After the Hunt " i " Queer ", twórca postanowił podzielić się też informacjami o swoich wymarzonych projektach, które znajdują się na horyzoncie jego artystycznej drogi.- powiedział Guadagnino . Drugim z tych projektów miałaby być adaptacja "Buddenbrooków" Tomasza Manna - dodał reżyser.Warto nadmienić, że "Aryan Papers" to jeden ze słynnych niezrealizowanych przed Kubricka projektów, który ten chciał nakręcić w latach 90. po premierze " Full Metal Jacket ". Choć rozpoczął pre-produkcję filmu w 1995 roku, nigdy nie wszedł na plan z kamerą - fani twórcy do dziś spekulują, czy chodziło o finansowanie, zmianę artystycznej wizji, czy niezręczną bliskość " Listy Schindlera Stevena Spielberga , która weszła na ekrany kin niespełna dwa lata wcześniej. Jako że film także miał traktować o Holokauście, twórca mógł bać się wartościujących porównań do obsypanego siedmioma Oscarami filmu.Jeśli projekt wejdzie w kolejną fazę realizacji i zdobędzie odpowiednie finansowanie, podejrzewa się, że będzie on dość bliski temu, jak myślał o nim sam Kubrick . Portal donosi, że Guadagnino uzyskał zgodę na przestudiowanie dokumentów, notatek i planów realizacyjnych Kubricka , które znajdują się w jego archiwum na londyńskim University of the Arts. Co więcej, kompletny sporządzony przez reżysera " Lśnienia " scenariusz "Aryan Papers" także przekazano na ręce Guadagnino i, jak się zdaje, twórca planuje skorzystać z niego w niezmienionej formie.