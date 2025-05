Ulubiony aktor Nolana mógł zagrać w nowym filmie DC?

Jak mógł wyglądać "Sgt. Rock"?

Nie jest do końca jasne, dlaczego produkcję wstrzymano. Pojawiły się m.in. głosy o tym, że winna jest pogoda na Wyspach, ale trudno powiedzieć, na ile są one wiarygodne. Co ciekawe, film miał kosztować "jedynie" 70 milionów dolarów, co przy budżetach współczesnych adaptacji komiksów jest względnie niskim budżetem. Colin Farrell negocjował rolę tytułowego bohatera po tym jak Daniel Craig zrezygnował z projektu, aodrzucił propozycję zagrania w filmie. Roli nie przyjął również podobno Cillian Murphy Akcja filmu miała rozgrywać się na froncie II wojny światowej. Byłaby to opowieść o misji, w której udział biorą sierżant Frank Rock, Mademoiselle Marie i oddział Easy Company polegającej na na walce z nazistami i próbie odzyskania Włóczni Przeznaczenia.Mademoiselle Marie miała być główną rolą kobiecą i ukochaną sierżanta Rocka. Rolę zaproponowano(" Anora ") i(" Do ostatniej kości "). Ponadto(" Challengers ") był kandydatem do roli Johnny'ego Doe.(" Obcy: Romulus ") z kolei był brany pod uwagę jako Jackie, ale podobno negocjacje z jego udziałem szybko się urwały i była mała szansa na jego występ.W składzie oddziału Easy Company miały znaleźć się następujące postacie:- w gorącej wodzie kąpany mięśniak pod trzydziestkę- prawa ręka sierżanta Rocka i drużynowy medyk z charakterystyczną rudą brodą- dwudziestokilkuletni były mistrz bosku wagi ciężkiej- dwudziestokilkuletni snajper i Apacz- kościsty 19-letni grenadier i tłumacz- 18-letni były mistrz lekkoatletyki, który służy jako nosiciel amunicji (w komiksach znany jako Ice Cream Soldier)- kujonowaty 19-letni rysownik komiksowy- 17-letni żołnierz, który zataił swój wiek. Żeby się zaciągnąć- oryginalna postać, która z satysfakcją prowadzi bilans zabitych przez siebie przeciwników