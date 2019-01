Twórcy "Ojca roku" szykują dla Netfliksa kolejny film

Getty Images © Earl Gibson III



Reżyser Tyler Spindel i gwiazda tego filmu David Spade spotkają się na planie kolejnej komedii. Projekt nosi tytułi podobnie jakpowstanie dla Netfliksa.Film będzie historią Tima Morrisa, który spotyka dziewczynę swoich marzeń. Postanawia zaprosić ją, by spędziła z nim weekend w ośrodku należącym do jego firmy. Na miejscu jednak, zamiast potencjalnej miłości życia, pojawia się inna kobieta, z którą kiedyś był na szalonej randce w ciemno. Okazuje się, że przez pomyłkę pisał nie do tej osoby, co chciał.Producentem komedii będzie Adam Sandler