Twórcy "Piły: Dziedzictwa" wyreżyserują przygody Bena Walkera

Bracia Spierig odpowiedzialni zadołączyli właśnie do prac nad pilotem serialu ACG Television na podstawie bestsellerowych powieści o Benie Walkerze autorstwa Christophera Goldena.Ben Walker to ekspert od spraw paranormalnych, który pracuje dla Departamentu Obrony. Korzystając ze swojej wiedzy oraz doświadczenia, stara się ustalić, czy obce mocarstwa mogą zamienić najróżniejsze zjawiska z pograniczna ludzkiej percepcji w groźną broń i wykorzystać je przeciw Stanom Zjednoczonym.Cykl rozpoczął się w 2017 roku powieścią "Ararat", kontynuowany jest w tegorocznym "Pandora Room", z kolei zamykać będzie go za kilkanaście miesięcy "Red Hands". Scenariusz napisze sam Golden. Bracia Spierig wyreżyserują pilotowy odcinek.