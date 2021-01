Twórcy "Preachera" wciąż mają w planach film "Invincible"

W marcu na serwisie Amazon Prime Video zadebiutuje animowany serial " Invincible " oparty na popularnym komiksie Roberta Kirkmana . Wcale nie oznacza to jednak, że pełnometrażowy film o superbohaterze nie powstanie. Wciąż jest on w planach i ma być niepowiązany z serialem.O tym, że film jest w przygotowaniu, poinformowano po raz pierwszy w 2017 roku. Nad scenariuszem mieli pracowali wówczas Seth Rogen Evan Goldberg , twórcy serialu " Preacher ". Mówiło się też o tym, że duet może nawet stanąć a kamerą. Sam Kirkman zdradził właśnie, że nic się w tej kwestii nie zmieniło., wyjaśnił twórca komiksowego pierwowzoru.Obie wersje nie będą jednak ze sobą połączone., dodał Kirkman Scenarzysta zdradził jednak, że projekt jest wciąż na bardzo wczesnym etapie rozwoju, więc na ewentualną premierę jeszcze trochę poczekamy.Komiks "Invincible" opowiada o normalnym licealiście, którego ojciec jest jednym z najpopularniejszych superbohaterów na planecie. Chłopak sam zaczyna odkrywać u siebie moce. Seria powstała dla wydawnictwa Image Comics. Kirkman stworzył również komiksowy pierwowzór serialu " The Walking Dead ".