Bryan Cranston nie chce grać w "Niezwyciężonym", więc co sezon odmawia

Zwiastun trzeciego sezonu "Niezwyciężonego"

Wiadomość ta jest tym ciekawsza, że w trzecim sezonie głosowo debiutuje Aaron Paul , który wciela się w postać Powerplexa. Możliwy angaż Bryana Cranstona byłby więc powrotem legendarnego duetu z " Breaking Bad " do kolejnej wspólnej franczyzy. Robert Kirkman , twórca zarówno oryginalnych komiksów, co i powstałego na ich podstawie serialu " Niezwyciężony ", mówi jednak, że jest to niezwykle skomplikowane zadanie. Cranston regularnie odmawia bowiem zagrania w serii.- powiedział Robert Kirkman Biorąc pod uwagę, że czwarty sezon " Niezwyciężonego " został już potwierdzony, możemy być pewni, że Kirkman przynajmniej jeszcze raz będzie męczył legendarnego odtwórcę Waltera White'a. Upór Cranstona , poza długotrwałym aspektem komediowym, jest jednak zastanawiający - aktor co jakiś czas występuje bowiem głosowo w produkcjach animowanych, w ostatnich latach podkładając głos pod postacie w " Kung Fu Panda 4 ", czy " Wyspie psów ". Zdaje się, że takie zadanie nie byłoby dla niego czymś nowym czy niekomfortowym. Być może sukces emitowanego właśnie trzeciego sezonu w końcu przekona go do zmiany decyzji.Przypomnijmy, że serial inspirowany jest cyklem komiksowym pod tym samym tytułem. Odpowiada za niego autor oryginału Robert Kirkman . Jest to historia Marka Graysona, który jest synem najpotężniejszego superbohatera na Ziemi, który później okazał się jednym z jego największych zagrożeń. Mark staje przed trudną drogą do akceptacji swojego dziedzictwa i zdecydowania, w jaki sposób chce wykorzystywać swoje moce. Jednocześnie jest ziemskim nastolatkiem, który chciałby od czasu do czasu spotkać się z przyjaciółmi, dziewczyną, rodziną.Trzeci sezon " Niezwyciężonego " zadebiutował na platformie Prime Video 6 lutego. Trwający osiem odcinków sezon zakończy się 13 marca.