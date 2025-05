Top 10 seriali akcji 2024. Te tytuły gwarantują zastrzyk napięcia!

Kiedy 17-letni Mark Grayson odziedzicza po ojcu supermoce, dołącza do niego w gronie najpotężniejszych superbohaterów na Ziemi. To spełnienie jego największych marzeń – ale wszystko zmienia się po pewnym wstrząsającym wydarzeniu.

erial oparty na jednej z najlepszych gier wideo wszech czasów. Opowiada o doli i niedoli w świecie, w którym niemal nic już nie zostało. Od apokalipsy minęło 200 lat, a dobrotliwi mieszkańcy luksusowych schronów nazywanych kryptami są zmuszeni do powrotu do niezwykle złożonego, radośnie dziwacznego i skrajnie brutalnego świata, który czeka na powierzchni.

