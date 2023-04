Twórcy nowych "Krzyków" kręcą kolejny horror. O córce Draculi?

Nowy horror twórców requeli "Krzyku"

Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett – jakie filmy nakręcili?

MOVIE SIĘ: "John Wick 4" filmem roku? A może "Krzyk VI" lub "Shazam 2"?

– duet stojący za reaktywacjąw rolach reżyserów dwóch ostatnich części, czyli " Krzyku " bez numeru, który był w rzeczywistości częścią 5., oraz " Krzyku VI " – nakręci nowy horror dla studia Universal. Projekt nie ma jeszcze oficjalnego tytułu i niewiele o nim wiadomo, ale dociekliwym dziennikarzom udało się dojść do kilku ciekawych informacji.Film, za kamerą którego staną, nosił kiedyś roboczy tytuł. Miał on opowiadać o grupie porywaczy, którzy biorą za swój cel kilkoro młodych osób. Kiedy okazuje się, że jest wśród nich tytułowa córka Draculi, zaczynają się dziać straszne rzeczy. Wiadomo też, że scenariusz napisał pierwotnie, a poprawki do niego wprowadzał, odpowiedzialny również za obie ostatnie części " Krzyku ".Studio Universal podało natomiast, że film – póki co bez tytułu – będzie się wpisywał w nurt wyznaczony przez " Niewidzialnego człowieka " z Elisabeth Moss oraz podobnie jak " Renfield " z Nicolasem Cage'em zdefiniuje na nowo Tyler Gillett nakręcą film w kolektywie Chadem Villellą jako producentem.Działający jako(wspólnie z Justinem Martinezem i Chadem Villellą) Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett zasłynęli w 2019 roku ze świeżego, zabawnego i jednocześnie brutalnego horroru. Już w 2022 powierzono im nakręcenie nowej odsłony. Film okazał się wielkim sukcesem i zaledwie rok później do kin trafiła kolejna część cyklu, która wyreżyserowali – " Krzyk VI ". Choć zdania na temat tego requela są już bardziej podzielone, także i ta odsłona znalazła uznanie wśród widzów.Nasze opinie na temat "Krzyku VI" znajdziecie poniżej w odcinku MOVIE SIĘ.