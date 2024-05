"Ucieczka z Nowego Jorku". Czy reboot powstanie? Reżyserzy odpowiadają

Radio Silence nie nakręci "Ucieczki z Nowego Jorku". Dlaczego?

O czym opowiada "Ucieczka z Nowego Jorku"?

Zwiastun oryginalnej "Ucieczki z Nowego Jorku"

to projekt, który pozostaje w planach od wielu, wielu lat. Każda próba odświeżenia kultowego filmu kończyła się fiaskiem. Nie powinno więc Was dziwić, że Tyler Gillett Chad Villella , którzy lepiej znani są jako Radio Silcence, także zakończyli fiaskiem przygodę z tym projektem.- powiedział Gillett w jednym z ostatnich wywiadów. -W 1988 przestępczość w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 400 procent. Otoczona wielkim murem wyspa Manhattan stała się największym na świecie więzieniem o zaostrzonym rygorze. Policja i wojsko szczelnie otaczają wyspę. W środku nie ma strażników, tylko więźniowie w stworzonym przez siebie świecie. Zasady są proste. Kto raz tam trafi, już z stamtąd nie wychodzi. Jest rok 1997. Samolot wiozący prezydenta Stanów Zjednoczonych ( Donald Pleasence ) zmuszony jest do awaryjnego lądowania na Manhattanie. Głowa państwa zostaje uprowadzona przez więźniów. Na jego ratunek rusza więzień Snake Plissken ( Kurt Russell ), były komandos i bohater wojenny, który w zamian za wykonanie misji ma otrzymać wolność.