"AQUAMAN", "HARRY POTTER", "DOCTOR WHO" - TO SŁYSZAŁEŚ NA PEWNO

ZAMKNIJ OCZY – ZOBACZYSZ WIĘCEJ

POLSKI AKCENT W AMERYKAŃSKIEJ PRODUKCJI

Motywowali sportowców na Euro 2021, ich muzyka jest jedną z najczęściej granych podczas imprez sportowych. Skomponowali ścieżki dźwiękowe do trailerów najbardziej znanych filmów i gier komputerowych. Two Steps From Hell już 2 lipca w Tauron Arenie na jedynym koncercie w Polsce!Z ponad 4 miliardami wyświetleń na YouTube, miliardem odtworzeń w streamingu i 4 platynowymi płytami Two Steps From Hell są jednymi z bardziej popularnych muzycznych grup. Najbardziej niezwykłe utwory, zawierające elementy starożytnych pieśni to "Protectors of the Earth" wykorzystywane w trailerach m.in. ostatniej części przygód Harrego Pottera , szóstym sezonie " Doctor Who " czy "Gwiezdnych Wojnach", "Heart of Courage", które można było usłyszeć podczas prezentacji drużyn na Euro 2012, "Victory" i "Archangel". Two Steps From Hell są odpowiedzialni również za muzykę do takich trailerów filmowych jak " Avengers: Endgame ", " Aquaman " czy " Jurassic World " oraz za oprawę muzyczną Olimpiady.Potrafisz wyobrazić sobie film lub grę bez muzyki? Wyciszając ścieżkę dźwiękową pozbawiamy obraz emocji. Muzyka potrafi podnieść adrenalinę, wzruszyć czy wprawić w najbardziej radosny nastrój. W trailerach - podkreśla charakter filmu, a w grach wciąga silniej w akcję. Dźwięk w produkcjach video jest czymś tak naturalnym, że często nie zastanawiamy się nad jego obecnością. Słuchanie soundtracków przywołuje obrazy i wspomnienia. Bo muzykę można poniekąd "zobaczyć". Ilustracyjność - to jej niesamowita wartość. Dlatego taką popularnością cieszą się koncerty muzyki filmowej i epickiej. Niby wyjęte z ekranu, a działają na nasze emocje. Zresztą, któż nie kocha brzmienia orkiestry symfonicznej? To jest prawdziwa potęga! Dla Thomasa Bergersena i Nicka Phoenixa - twórców Two Steps From Hell – orkiestra to jeden z najważniejszych wynalazków wszechczasów. Twierdzą, że historii nie trzeba opowiadać obrazem, wystarczy do tego często sama muzyka. "Ludzie rozsiadają się wygodnie, zamykają oczy, wyobrażają sobie własne historie" - twierdzi Thomas Bergersen, opowiadając o ich koncertach.W taką właśnie przygodę Two Steps From Hell wciągną publiczność 2 lipca w Tauron Arenie. To będzie niezwykłe muzyczne show! Nawet jeśli nie znasz ich wszystkich kompozycji, ten koncert przeniesie cię do świata własnej wyobraźni. Co ciekawe, w europejskim tournée wytwórni Two Steps From Hell usłyszymy ReChoir, czyli polski chór założony przez Annę Rożentalską w 2006 roku, w którego skład wchodzą śpiewacy różnych chórów teatralnych. Solistom i chórowi towarzyszyć będzie Odessa Opera Orchestra - największa i najstarsza orkiestra południowej Ukrainy.