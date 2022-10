Unikatowe połączenie horroru i baśni. "Pisklę" od dziś w kinach

Lubicie horrory? Ta propozycja jest więc dla Was. Już od dziś w kinach możecie oglądać skandynawski film " Pisklę ". A na zachętę mamy dla Was fragment. Możecie go obejrzeć poniżej: Pisklę " to unikatowe połączenie horroru, baśni i filmu o dojrzewaniu, które zachwyciło widzów nie tylko na festiwalach w Sundance, Sitges i Transylwanii, ale także widzów festiwali Nowe Horyzonty we Wrocławiu i Octopus w Gdańsku. Choć " Pisklę " ma wiele elementów horroru (dzięki czemu doskonale nada się na jesienne wieczory!), film Hanny Bergholm to ambitna i fascynująco opowiedziana historia dojrzewania i wyzwalania się spod jarzma toksycznych rodziców, bliska filmom ze stajni A24.Bohaterką filmu jest Tinja. To nieśmiała nastoletnia gimnastyczka wychowywana przez apodyktyczną matkę, której marzy się życie jak z Instagrama – z perfekcyjnymi śniadaniami, wiecznie uśmiechniętymi dziećmi i fałszywym rodzinnym szczęściem. Pewnego dnia Tinja znajduje w lesie umierającą wronę i jej samotne jajko. Postanawia zabrać je do domu, by wykluł się z niego ptak. Jajko rośnie jednak do ogromnych rozmiarów, a Tinja nie zdaje sobie sprawy, że za chwilę doprowadzi do narodzin potwora.