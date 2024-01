Niech żyje nowy król box office'u - Universal

Universal liderem rocznego zestawienia box office'u

Disney blisko lidera, Warner kompletuje podium

i podległe mu wytwórnie wprowadziły do kin 24 tytuły. Wiele z nich okazało się dużymi hitami. Dzięki temu wpływy box-office'owe studia wyniosły. Z tego 1,94 mld dolarów pochodzi z rynku amerykańskiego, a pozostała część z reszty świata.Największym hitem studia Universal w minionym roku okazał sięktóry na całym świecie zarobił 1,3 mld dolarów. Czyni to z niego drugi najbardziej kasowy film animowany w historii. Drugim wielkim hitem studia był biograficzny(950 mln dolarów).Pomimo wprowadzeniu wielu filmów, które nie sprzedały się tak dobrze, jak tego się wszyscy spodziewali, bardzo blisko pozycji lidera znalazł się. Studio zajęło drugie miejsce z kwotą. Z tego 1,9 mld pochodzi z Ameryki, 2,9 mld z reszty świata.Po raz pierwszy od 2014 roku (bez uwzględniania pandemicznych lat 2020 i 2021, kiedy to albo odwołał część premier albo wprowadził je na Disney+) Disney nie miał filmu, który na świecie zarobiłby miliard dolarów. Największym hitem studia okazali się, którzy zarobili 845 mln dolarów.Podium kompletuje, którego wpływy w 2023 roku wyniosły. Z rynku amerykańskiego pochodzi 1,43 mld dolarów, a z reszty świata 2,41 mld. Największym hitem studia byłaz kwotą 1,4 mld dolarów na koncie.Czwartym studiem jestz wpływami w wysokości. A piątymz wynikiem