Uwaga fani serii "Horizon". Nadchodzi MMORPG. Nie wszyscy będą zachwyceni
Uwaga fani serii "Horizon". Nadchodzi MMORPG. Nie wszyscy będą zachwyceni

Uwaga fani serii &quot;Horizon&quot;. Nadchodzi MMORPG. Nie wszyscy będą zachwyceni
Krążące od kilku lat plotki na temat MMORPG osadzonego w uniwersum serii "Horizon" okazały się prawdziwe. Jednak nie wszyscy fani oryginału będą zachwyceni.

Nadchodzi "Horizon Steel Frontiers"



Gra została oficjalnie ogłoszona przez południowokoreańskiego dewelopera NCSoft podczas konferencji G-Star-2025. Projekt nosi tytuł "Horizon Steel Frontiers" i powstaje przy wsparciu Guerrilla Games, czyli studia odpowiedzialnego za "Horizon Zero Dawn" i "Horizon Forbidden West".

O ile jednak tamte w tamte gry można grać na PC i PlayStation, o tyle "Horizon Steel Frontiers" powstaje z myślą o komórkach i tabletach z systemami iOS i Android. Co prawda NCSoft zapowiada także możliwość grania na PC.


W "Horizon Steel Frontiers" nie znajdziemy postaci znanych z gier Guerrilla Games. NCSoft po prostu wykorzysta to samo uniwersum dla stworzenia własnego, unikalnego tytułu. Zupełnie zmieniony ma być również system walki, który zostanie przystosowany do multiplayera i akcentować będzie kooperację i strategię.

Na razie nie ma nawet przybliżonej daty premiery "Horizon Steel Frontiers".

Zapowiedź gry "Horizon Steel Frontiers"



