Uwaga fani serii "Horizon". Nadchodzi MMORPG. Nie wszyscy będą zachwyceni

Krążące od kilku lat plotki na temat MMORPG osadzonego w uniwersum serii "Horizon" okazały się prawdziwe. Jednak nie wszyscy fani oryginału będą zachwyceni.
Nadchodzi "Horizon Steel Frontiers"
Gra została oficjalnie ogłoszona przez południowokoreańskiego dewelopera NCSoft podczas konferencji G-Star-2025. Projekt nosi tytuł "Horizon Steel Frontiers"
i powstaje przy wsparciu Guerrilla Games, czyli studia odpowiedzialnego za "Horizon Zero Dawn
" i "Horizon Forbidden West
".
O ile jednak tamte w tamte gry można grać na PC i PlayStation, o tyle "Horizon Steel Frontiers"
powstaje z myślą o komórkach i tabletach z systemami iOS i Android
. Co prawda NCSoft zapowiada także możliwość grania na PC.
W "Horizon Steel Frontiers"
nie znajdziemy postaci znanych z gier Guerrilla Games. NCSoft po prostu wykorzysta to samo uniwersum dla stworzenia własnego, unikalnego tytułu. Zupełnie zmieniony ma być również system walki, który zostanie przystosowany do multiplayera i akcentować będzie kooperację i strategię.
Na razie nie ma nawet przybliżonej daty premiery "Horizon Steel Frontiers"
.
Zapowiedź gry "Horizon Steel Frontiers"