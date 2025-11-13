Tak zapowiada się "Odyseja": Oto Matt Damon! Oto koń trojański!

Mamy coś dla fanów Christophera Nolana, którzy na pewno nie mogą już usiedzieć z niecierpliwości przed premierą "Odysei". Film zobaczymy w kinach dopiero w połowie przyszłego roku, ale na horyzoncie zaczynają pojawiać się pierwsze zapowiadające go zdjęcia i grafiki.
Oto grafika zapowiadająca "Odyseję"
W najnowszym numerze magazynu "Empire", który ukaże się już za tydzień, będzie można przeczytać artykuł poświęcony "Odysei
" Christophera Nolana
. Na razie ujawniono okładkę gazety, na której prezentuje się Matt Damon w roli Odyseusza stojący w cieniu konia trojańskiego. Opublikowano również grafikę z legendarną figurą, za pomocą której Odyseusz zdobył Troję.
"Empire" zapowiada, że w pełnym numerze zobaczymy pierwsze zdjęcia z filmu oraz przeczytamy wywiady z Christopherem Nolanem
i Mattem Damonem
. Z pewnością przy okazji poznamy odpowiedzi na przynajmniej niektóre nurtujące fanów pytania.
Tymczasem blog "World of Reel" opublikował jeszcze dwie dodatkowe fotografie:
Co wiemy o filmie "Odyseja"?
"The Odyssey
" będzie adaptacją tytułowego eposu autorstwa Homera. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.
W obsadzie "The Odyssey
" znaleźli się m.in. Matt Damon
(Odyseusz), Tom Holland
(Telemach), Zendaya
, Anne Hathaway
(Penelopa), Robert Pattinson
, Lupita Nyong’o
(Klitajmestra), Jon Bernthal
, Elliot Page
, Mia Goth
, Benny Safdie
(Agamemnon), John Leguizamo
oraz Charlize Theron
(Kirke).
Premierę zaplanowano na 17 lipca 2026 roku
.
