John Woo dał Nicolasowi Cage'owi pamiętną rolę. Znowu kręcą razem

źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
30 lat po premierze "Bez twarzy" Nicolas Cage i John Woo znowu połączą siły. Reżyser i gwiazdor przygotowują wspólnie film biograficzny "Gambino", który opowie o niesławnym nowojorskim gangsterze.
     

O czym opowie nowy film Nicolasa Cage'a i Johna Woo?



GettyImages-2166828355.jpg Getty Images © Rodin Eckenroth


Bohaterem filmu będzie Carlo Gambino, syn rzeźnika z Sycylii, który rządził nowojorskim podziemiem. Kiedy jego śmierć wstrząsa miastem, nagrodzony Pulitzerem dziennikarz Jimmy Breslin rusza tropem, jaki pozostawił po sobie zmarły, próbując odkryć człowieka, który stał za legendą.

Nicolas Cage wcieli się w tytułowego bohatera, Carla Gambino.

Scenariusz napisali Nick Vallelonga (Oscar za "Green Book") i George Gallo ("Zdążyć przed północą").
      
John Woo podbił świat swoimi kręconymi w Hongkongu filmami akcji "Byle do jutra" (1987), "Płatny morderca" (1989) i "Dzieci Triady" (1992), po czym upomniało się o niego Hollywood. Tam zrealizował m.in. "Nieuchwytny cel" (1993), "Bez twarzy" (1997) i "Mission: Impossible 2" (2000). Potem wrócił do Chin, chociaż w ostatnich latach nakręcił dwie anglojęzyczne produkcje: "Wśród nocnej ciszy" (2023) i będący remakiem jego własnego filmu "The Killer" (2024).

Cage'a zobaczymy niedługo w filmie "Syn przeznaczenia".

"Syn przeznaczenia" – zwiastun




W rzymskim Egipcie, w czasach prześladowań i niepokoju, pewna rodzina ukrywa się przed światem. Chłopiec (Noah Jupe) dorasta w cieniu tajemniczego Cieśli (Nicolas Cage), którego tożsamość i intencje zaczynają budzić w nim coraz większe wątpliwości. Gdy w jego życiu pojawia się inne dziecko – zwiastun prawdy lub chaosu – Chłopiec zaczyna odkrywać w sobie nadprzyrodzone moce, które mogą zmienić losy świata.

