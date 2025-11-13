John Woo dał Nicolasowi Cage'owi pamiętną rolę. Znowu kręcą razem

30 lat po premierze "Bez twarzy" Nicolas Cage i John Woo znowu połączą siły. Reżyser i gwiazdor przygotowują wspólnie film biograficzny "Gambino", który opowie o niesławnym nowojorskim gangsterze.
O czym opowie nowy film Nicolasa Cage'a i Johna Woo?
Bohaterem filmu będzie Carlo Gambino, syn rzeźnika z Sycylii, który rządził nowojorskim podziemiem. Getty Images © Rodin Eckenroth
Kiedy jego śmierć wstrząsa miastem, nagrodzony Pulitzerem dziennikarz Jimmy Breslin rusza tropem, jaki pozostawił po sobie zmarły, próbując odkryć człowieka, który stał za legendą. Nicolas Cage
wcieli się w tytułowego bohatera, Carla Gambino.
Scenariusz napisali Nick Vallelonga
(Oscar za "Green Book
") i George Gallo
("Zdążyć przed północą
"). John Woo
podbił świat swoimi kręconymi w Hongkongu filmami akcji "Byle do jutra
" (1987), "Płatny morderca
" (1989) i "Dzieci Triady
" (1992), po czym upomniało się o niego Hollywood. Tam zrealizował m.in. "Nieuchwytny cel
" (1993), "Bez twarzy
" (1997) i "Mission: Impossible 2
" (2000). Potem wrócił do Chin, chociaż w ostatnich latach nakręcił dwie anglojęzyczne produkcje: "Wśród nocnej ciszy
" (2023) i będący remakiem jego własnego filmu "The Killer
" (2024). Cage'a
zobaczymy niedługo w filmie "Syn przeznaczenia
".
"Syn przeznaczenia" – zwiastun
W rzymskim Egipcie, w czasach prześladowań i niepokoju, pewna rodzina ukrywa się przed światem. Chłopiec (Noah Jupe
) dorasta w cieniu tajemniczego Cieśli (Nicolas Cage
), którego tożsamość i intencje zaczynają budzić w nim coraz większe wątpliwości. Gdy w jego życiu pojawia się inne dziecko – zwiastun prawdy lub chaosu – Chłopiec zaczyna odkrywać w sobie nadprzyrodzone moce, które mogą zmienić losy świata.