Newsy Seriale Michelle Monaghan i Shawn Levy o hokeju dla Netflixa
Seriale

Michelle Monaghan i Shawn Levy o hokeju dla Netflixa

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gwiazda+%22Bia%C5%82ego+Lotosu%22+i+tw%C3%B3rca+%22Deadpoola+%26+Wolverine%27a%22+o+hokeju+dla+Netflixa-163903
Michelle Monaghan i Shawn Levy o hokeju dla Netflixa
autor: Emma Bjorndahl
Michelle Monaghan przenosi się do Netflixa. Gwiazda 3. sezonu "Białego Lotosu" zagra w niezatytułowanym jak dotąd dramacie o hokeju. Pieczę producencką nad projektem sprawuje Shawn Levy – hollywoodzka sława, współtwórca m.in. "Stranger Things" i reżyser widowiska "Deadpool & Wolverine".

Michelle Monaghan na Netfliksie. O czym opowie serial z jej udziałem?



Monaghan wcieli się w Harper Sullivan – nietypową trenerkę, która ma wskrzesić legendarną drużynę licealną z South Dorothy w Minnesocie. Miasteczko żyje hokejem, ale po "tragicznej stracie" ich ukochany sport praktycznie umiera. 

Serial ma liczyć osiem odcinków i – jak zapewnia Netflix – będzie to opowieść z sercem, surowymi emocjami i małomiasteczkowym napięciem, które czuć jak mróz pod lodowiskiem.


Za kamerą serialu stanie Trey Edward Shults.

Ostatnie role Michelle Monaghan



Monaghan oglądaliśmy już na małym ekranie m.in. w 1. sezonie serialu "True Detective", "Białym Lotosie" i "Małpim biznesie" z Vince'em Vaughnem. Aktualnie czekamy na jej występ u boku Roberta De Niro i Adama Scotta w "The Whisper Man", czyli ekranizacji książki "Szeptacz". 

"Biały Lotos", sezon 3. Zobacz zwiastun




Powiązane artykuły Michelle Monaghan

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Gry

Uwaga fani serii "Horizon". Nadchodzi MMORPG

"The Office PL" sezon 5.: Recenzja. Miłość rządzi

Rankingi Filmy

Co obejrzeć po "Frankensteinie"? 15 filmów o potworach

4 komentarze
Filmy

"Przetrwać w Nowym Jorku" z Leonardo DiCaprio w Iluzjonie 26.11 o godz. 20:00

Filmy

Dexter zostanie szpiegiem? W obsadzie Noomi Rapace i Teo Yoo

2 komentarze
Seriale

"Monarch: Dziedzictwo potworów": Kurt Russell potwierdza swój powrót

Filmy

"Atak na dzielnicę 2" jednak powstanie! Kiedy zdjęcia?

2 komentarze