Michelle Monaghan i Shawn Levy o hokeju dla Netflixa

Michelle Monaghan przenosi się do Netflixa. Gwiazda 3. sezonu "Białego Lotosu" zagra w niezatytułowanym jak dotąd dramacie o hokeju. Pieczę producencką nad projektem sprawuje Shawn Levy – hollywoodzka sława, współtwórca m.in. "Stranger Things" i reżyser widowiska "Deadpool & Wolverine".
Michelle Monaghan na Netfliksie. O czym opowie serial z jej udziałem?
Monaghan wcieli się w Harper Sullivan – nietypową trenerkę, która ma wskrzesić legendarną drużynę licealną z South Dorothy w Minnesocie. Miasteczko żyje hokejem, ale po "tragicznej stracie" ich ukochany sport praktycznie umiera.
Serial ma liczyć osiem odcinków i – jak zapewnia Netflix – będzie to opowieść z sercem, surowymi emocjami i małomiasteczkowym napięciem, które czuć jak mróz pod lodowiskiem.
Za kamerą serialu stanie Trey Edward Shults
.
Monaghan oglądaliśmy już na małym ekranie m.in. w 1. sezonie serialu "True Detective
", "Białym Lotosie
" i "Małpim biznesie
" z Vince'em Vaughnem
. Aktualnie czekamy na jej występ u boku Roberta De Niro
i Adama Scotta
w "The Whisper Man
", czyli ekranizacji książki "Szeptacz".
